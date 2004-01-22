استقلال با تساوي مقابل فولاد صدرنشين ماند

به گزارش خبرنگار" مهر"، درنيمه دوم اين ديدار دو تيم يك بازي زيبا و پرهيجان را به نمايش گذاشتند كه سهم هر تيم يك گل بود. در دقيقه 52 اين ديدار" حسين كعبي" مهاجم ملي پوش فولاد خوزستان از قلب دفاع استقلال گريخت در حالي كه مي رفت در مصاف تك به تك با طالب لوگل برتري تيمش را به ثمر برساند با خطاي آشكار" ستار همداني" درون محوطه جريمه متوقف شد تا جلال مرادي، ضمن اخراج همداني نقطه پنالتي را نشان بدهد. ضربه پنالتي را علي اكبر مهدي پور كاپيتان فولاد به گل برتري تيمش تبديل كرد.

در ادامه بازي استقلال كاملا توپ و ميدان را در دست گرفت و از دوجناح تيم فولاد را تحت فشارحملات خود قرار داد تا اينكه سرانجام در دقيقه 68 روي ضربه يدالله اكبري از پشت محوطه جريمه به گل تساوي بخش خود دست يافت. بازي در دقايق بعد با حملات دو تيم روي دروازه ها دنبال شد كه موقعيت استقلال در دقيقه 75 و ضربه احمد مومن زاده در دقيقه 85 از جمله اين موقعيتها بود.

در اواسط نيمه دوم فراز فاطمي به جاي علي سامره و در اواخر بازي فرزاد مجيدي به جاي محمد نوازي به ميدان آمدند. ضمن اينكه فولاد هم علي مولايي و علي مومن زاده را در اين نيمه به ميدان فرستاد ولي اين تغييرات در نتيجه پاياني تاثيري نداشت.استقلال با اين تساوي 37 امتيازي شد و همچنان در صدر جدول باقي ماند. تيم فولاد نيز با 31 امتياز رده چهارم جدول را حفظ كرد.