باید آثار تخریبی تکنولوژی های نوین را کاهش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه در ادامه سخنان عصر امروز خود در اختتامیه دوازدهمین گردهمایی سراسری کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، با تاکید بر لزوم طراحی مکانیزمی برای حرکت سریع کشورمان به سوی عرصه های جدید علمی و استفاده از ابزار نوین و جهان فهم برای ارائه نظرات و دیدگاه های نظام در سطح دنیا تاکید کرد سرعت یافتن این چرخه، نویدبخش رسیدن کشورمان به جایگاه بالا در میان کشورها و ایفای نقش شایسته در آینده حیات بشری خواهد شد.



وی اظهار داشت: تاثیر فناوری های نوین در روند توسعه و تغییر جایگاه سیاسی و اقتصادی کشورمان در منطقه از نظر ژئوپلتیک و معادلات جهانی برکسی پوشیده نیست و تاثیر این فناوری بر مسائل فرهنگی و اجتماعی با توجه بر نوع آثار و تحولات ناشی از آنها ، اهمیت نظارت و مدیریت نحوه ورود و استفاده این فناوری ها را بیان می کند.

متکی افزود: کسب توانایی اتمی برای کشور پاکستان و تاثیر مثبتی که در جایگاه این کشور در حوزه های سیاسی و امنیتی و معادلات منطقه ای و روابط با کشورهای همسایه داشته، در کنار تغییر جایگاه اقتصادی کشور اتمی هند به عنوان کشور تولید کننده ثروت ، نمونه های خوبی برای درک میزان اهمیت فناوری های نوین برای کشورهای مختلف و برنامه ریزی در این زمینه است.

وزیر امورخارجه ادامه داد: در دوره های اخیر شاهد چرخه ای هم افزا متشکل از علم و تکنولوژی در عرصه جهانی بوده ایم که در نتیجه این چرخه روند تولید علم و دانش را در فضای عمومی رشد و توسعه داده است.

وی افزود: چرخه علوم و تکنولوژی به گونه ای طراحی شده است که علوم جدید سبب پیدایش تکنولوژی های جدید شده و این فناوری های علم را به عرصه های جدید رهنمون می شوند و علوم جدید در این بستر تولید می گردد.

وزیر امورخارجه با تاکید بر اینکه امروز چرخه سوخت تولید علم شتاب یافته و تجمیع دانش بشری را ارتقا بخشیده است ادامه داد: تکنولوژی اطلاعات در عرصه مدیریت و تصمیم گیری باعث بروز ابزارهای نوین در این حوزه شده و تصمیم سازی و تصمیم گیری برای مدیران سهولت یافته است.

متکی تصریح کرد: نهضت جهانی برای تولید علم و اندیشه و بهینه سازی استفاده از منابع موجود بستر رشد سازمانها را فراهم کرده و موجب پیشرفت امور و کارها شده است و استفاده بهینه از فناوری تعیین کننده سرعت دستیابی کشورها به جایگاههای برتر منطقه ای و بین الملل را افزایش داده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سرعت رسیدن به رشد و کسب جایگاه های برتر کشورها در سطح منطقه و عرصه جهانی سبب بروز رقابت بین کشورهای در حال توسعه برای کسب فناوری نوین و مدرن شده است، خاطرنشان کرد: مطالعه و مدیریت فناوری مربوط به علم بین رشته ای است و به همین علت تعامل با این پدیده نیازمند آشنایی با حوزه های تخصصی متفاوت و حتی پیچیده است .

او با اشاره به تاثیر فناوری بر فرایند تحولات کشورها متذکر شد: قطعا برای بهره برداری از فناوری های جدید مفید و لازم است نظام ها از دستاوردهای خرد بشری در حد نهایت استفاده نمایند اما اگر فناوری های کسب شده ، بومی و مدیریت نشوند عامل تخریب ساختارها شده و بر ارزش های حاکم بر جوامع تاثیر گذاشته و آسیب های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غیر قابل جبران وارد می کنند.

این عضو کابینه دکتر احمدی نژاد بر همین اساس خاطرنشان کرد: که نظام های سیاسی ، ارزشی باید سیاستی در پیش گیرند که ضمن استفاده بهینه از تکنولوژی های نوین آثار تخریبی آنها را کاهش دهند.

متکی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به جنبش نرم افزاری و جدی گرفتن تولید علم تصریح کرد: این تاکیدات حاکی از نگاه استراتژیک معظم له به جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم است و تولید فناوری باید کشور را در عرصه علمی با پیشرفته ترین کشورهای دنیا برابر سازد .

وزیرامورخارجه تاکیدکرد که ایران اسلامی باید در مسیر جنبش نرم افزاری و تولید علم و برای ارائه نظرات خود که امروز در بین ملت ها جایگاه ویژه یافته و با استقبال بی نظیر آنها مواجه شده ابزار نوین و جهان فهم بکار گیرد و هر چه سریعتر به صادر کننده علوم و تکنولوژی های جدید مبدل شود.

وی افزود: اسلام برای علم و عالم ارزش والایی قائل است و علم اندوزی را از فضائل خدشه ناپذیر هستی می داند و انسان را متوجه استفاده ابزاری از علم و عالمان کرده است و بر اندیشمندان کشورمان فرض است که برای حرکت سریع به سوی عرصه های جدید علمی سیستم و مکانیزم بومی لازم را طراحی کنند.

متکی در پایان خاطرنشان کرد: اگر چرخه تولید علم و جنبش نرم افزاری در کشورمان سرعت یابد نویدبخش رسیدن ایران به جایگاه والا در منطقه و دنیا و ایفای نقش شایسته در آینده حیات بشری خواهد بود.

این گزارش می افزاید: دوازدهمین گردهمایی سراسری کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، امروز (پنجشنبه) در محل مجمع امام خمینی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران برگزار شد.

