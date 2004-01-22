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۲ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۲۹

سخنران دوازدهمين روز تحصن خبر داد

برخي نمايندگان تعطيلات را در شهرهايشان تحصن مي كنند

جليل سازگار نژاد سخنران دوازدهمين روز تحصن نمايندگان مجلس گفت: تعدادي از نمايندگان را در روزهاي پنجشنبه و جمعه براي ادامه تحصن به حوزه هاي انتخابيه مي فرستيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، وي  گفت: تعداد كل متحصنين 117 نفر است اما روزهاي پنجشنبه و جمعه اين تعداد به 50 تا 60 نفر مي رسد.
وي دليل اين امر را حضور پرشور و مشتاقانه تعداد زيادي از مردم براي حمايت از تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي خواند  و گفت : " مردم هر روز جلوي مجلس تجمع مي كردند و ما براي جلوگيري از اين  به نمايندگان گفتيم به شهرهايشان بروند و سخنراني كنند تا از مردم تجليل شود "  .
همچنين هادي قابل رئيس جبهه مشاركت قم ، از ديگر سخنرانان تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  در اين مراسم تحصن طلاب قم را در اعتراض به تحصن نمايندگان مجلس نمايشي دانست و گفت: اين افراد نمايندگان جامعه روحاني قم و حوزه علميه قم نيستند. وي افزود: همه مي دانند كه چه كساني اين افراد را  و با چه هدفي و از كجا دور هم جمع كرده اند.

کد مطلب 54002

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