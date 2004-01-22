به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، وي گفت: تعداد كل متحصنين 117 نفر است اما روزهاي پنجشنبه و جمعه اين تعداد به 50 تا 60 نفر مي رسد.
وي دليل اين امر را حضور پرشور و مشتاقانه تعداد زيادي از مردم براي حمايت از تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي خواند و گفت : " مردم هر روز جلوي مجلس تجمع مي كردند و ما براي جلوگيري از اين به نمايندگان گفتيم به شهرهايشان بروند و سخنراني كنند تا از مردم تجليل شود " .
همچنين هادي قابل رئيس جبهه مشاركت قم ، از ديگر سخنرانان تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مراسم تحصن طلاب قم را در اعتراض به تحصن نمايندگان مجلس نمايشي دانست و گفت: اين افراد نمايندگان جامعه روحاني قم و حوزه علميه قم نيستند. وي افزود: همه مي دانند كه چه كساني اين افراد را و با چه هدفي و از كجا دور هم جمع كرده اند.
سخنران دوازدهمين روز تحصن خبر داد
برخي نمايندگان تعطيلات را در شهرهايشان تحصن مي كنند
جليل سازگار نژاد سخنران دوازدهمين روز تحصن نمايندگان مجلس گفت: تعدادي از نمايندگان را در روزهاي پنجشنبه و جمعه براي ادامه تحصن به حوزه هاي انتخابيه مي فرستيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، وي گفت: تعداد كل متحصنين 117 نفر است اما روزهاي پنجشنبه و جمعه اين تعداد به 50 تا 60 نفر مي رسد.
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