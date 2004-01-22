برخي نمايندگان تعطيلات را در شهرهايشان تحصن مي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، وي گفت: تعداد كل متحصنين 117 نفر است اما روزهاي پنجشنبه و جمعه اين تعداد به 50 تا 60 نفر مي رسد.

وي دليل اين امر را حضور پرشور و مشتاقانه تعداد زيادي از مردم براي حمايت از تحصن نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي خواند و گفت : " مردم هر روز جلوي مجلس تجمع مي كردند و ما براي جلوگيري از اين به نمايندگان گفتيم به شهرهايشان بروند و سخنراني كنند تا از مردم تجليل شود " .

همچنين هادي قابل رئيس جبهه مشاركت قم ، از ديگر سخنرانان تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مراسم تحصن طلاب قم را در اعتراض به تحصن نمايندگان مجلس نمايشي دانست و گفت: اين افراد نمايندگان جامعه روحاني قم و حوزه علميه قم نيستند. وي افزود: همه مي دانند كه چه كساني اين افراد را و با چه هدفي و از كجا دور هم جمع كرده اند.

