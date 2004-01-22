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۲ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۰۵

هفته نوزدهم ليگ برتر (4)

طلسم سايپا حفظ شد

سايپا به دهمين تساوي خود مقابل برق شيراز دست يافت تا طلسم ناكامي هايش حفظ شود .

به گزارش خبرنگار"مهر"در اين ديدار كه عصر امروز به قضاوت خداداد افشاريان و در ورزشگاه شيرودي برگزار شد ، دو تيم عليرغم موقعيت هايي كه در طول 90 دقيقه براي دستيابي به گل داشتند، در باز كردن دروازه ها ناكام ماندند تا در پايان اين ديداربا تساوي بدون گل به پايان برسد .
با اين تساوي سايپا همچنان با 10 امتياز در قعر جدول باقي ماند . تيم برق شيراز هم با تك امتياز اين ديدار با 22 امتياز مكان خود را در رده يازدهم جدول حفظ كرد .

کد مطلب 54006

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