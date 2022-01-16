امدادرسانی به ۳۰ هزار و ۱۱۵ آسیب دیده سیلاب در سیستان وبلوچستان

علیرضا میربهاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم در ۳۳۹ روستا و ۱۷ شهرستان سیستان و بلوچستان دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو تاکنون به ۳۰ هزار و ۱۱۵ نفر در قالب ۶ هزار و ۶۱۱ خانوار آسیب دیده در سطح استان توسط جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان امداد رسانی انجام شده است.

وی با اشاره به اسکان اضطراری ۱۴ هزار و ۱۰۶ نفر سیل زده سیستان و بلوچستان در چادرهای امدادی هلال احمر ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۱۴ هزار و ۷۴۴ تخته پتو، ۲ هزار و ۹۲۷ تخته موکت، یک‌هزار و ۸۸۴ دستگاه چادر امدادی و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.

میربهاءالدین توزیع بیش از ۲ هزار بسته مواد غذایی، ۱۹ هزار و ۱۴۲ قوطی کنسروجات، ۹ هزار و ۷۵۱ کیلوگرم برنج، ۲ هزار و ۷۹ کیلوگرم قند و شکر و ۲۶ هزار و ۸۳۴ بطری آب معدنی و همچنین فانوس و والور را از دیگر اقلام توزیع شده در بین سیل زدگان این استان عنوان کرد.