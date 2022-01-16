حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای دهه فجر برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده که امیدواریم مانند سال‌های گذشته با محوریت مردم شاهد برگزاری آنها باشیم، تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید فرمودند جهاد تبیین و بیان واقعیات به خصوص برای نسل جوان و آتیه ساز انقلاب محور برنامه‌ها است.

وی با بیان اینکه ارائه برنامه‌ها با تولید محتوای مؤثر و جذاب از سوی ارگان‌ها، نهادی‌های ذی‌ربط، بسیج و… در ترویج فرهنگ انقلابی‌گری به خصوص در ایام الله دهه فجر اهمیت ویژه دارد، افزود: فضای مجازی بسیار خوبی است که برای تولید محتوای مناسب و جذاب برای ده فجر استفاده شود لذا از همه دست‌اندرکاران می‌خواهیم نسبت به تهیه این برنامه‌ها اقدام کنند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه برگزاری رزمایش ملی بانوان فاطمی در دهه فجر و همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) از جمله مهمترین و محوری‌ترین برنامه‌های دهه فجر سال جاری خواهد بود، گفت: مقدمات کار در مرکز استان برای این رویداد محوری و بزرگ فراهم شده و امیدواریم که با حضور پرشور در کل استان انجام شود.

مطیعی با بیان اینکه دهه فجر یکی از فرصت‌هایی است که می‌توان جهادگری را برای نسل جدید تبیین کرد، گفت: ۲۳ کمیته تخصصی برنامه‌های دهه فجر در استان سمنان ایجاد شده که رسالت آنها برگزاری برنامه‌های این ایام الله است.