مرگ ۴۲۱ نفر براثر تصادفات رانندگی سال جاری در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه طی ۹ ماه سال جاری ۴۲۱ نفر شامل ۳۴۲ مرد و مابقی زن براثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشت، افزود: بیشترین و کمترین شهرها بر اساس این گزارش، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان‌های ساری و میاندرود با ۷۳، آمل با ۵۷، بابل با ۵۰ و شهرستان فریدونکنار با ۵ مورد کمترین فوتی ناشی از تصادفات رانندگی گزارش شده است.

وی با اشاره به افزایش ۶ درصدی مصدومان حوادث رانندگی طی ۹ ماه امسال افزود: ۹ هزار ۹۷۱ نفر مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی اسنان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشت.

این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.