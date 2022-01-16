به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چهار فصل و هر فصل قصه‌ای، ایران سرزمین قصه‌های هزار رنگ است. فصل زمستان یکی از جذاب‌ترین فصل‌های سال برای سفر است و ما در این مطلب می‌خواهیم به معرفی زیباترین جاده‌های ایران در زمستان بپردازیم. مسافران می‌توانند با اجاره ویلا و سوئیت مبله مقدمات یک سفر جذاب و فراموش‌نشدنی را برای خود فراهم کنند و بعد، به جاده بزنند، به یکی از این ۷ جاده که در زمستان زیبایی‌شان قلب و روح آدمی را مسحور می‌کند.

جاده دوهزار و سه هزار تنکابن

این جاده در جنوب تنکابن، از منطقه‌ای به نام خرم‌آباد شروع می‌شود و در میان کوه‌ها و جنگل‌ها، همراه با رودخانه‌ای خروشان ادامه پیش می‌رود. با ادامه مسیر، جاده کم‌کم از رودخانه فاصله می‌گیرد، ارتفاع منطقه بیشتر می‌شود و در نهایت به جاده سه هزار خواهیم رسید. کوه‌ها و جنگل‌های اطراف این جاده‌ها معمولاً در زمستان پوشیده از برف هستند و آرامش و زیبایی فوق‌العاده‌ای در فضا ایجاد می‌شود. بدون شک منظره رویایی کوه‌ها، درختان و کلبه‌های پوشیده از برف در جایی گوشه ذهن‌تان تا ابد ماندگار خواهد شد. برای سفر به این منطقه کوهستانی در زمستان دغدغه اجاره ویلا و اقامتگاه را نداشته باشید. فقط کافی است به homsa.net سر بزنید و پس از بررسی اقامتگاه‌های منطقه دوهزار و سه هزار بهترین مورد را قبل از سفر رزرو نمائید.

جاده اسالم به خلخال در زمستان

یکی از زیباترین جاده‌های کشور در زمستان، جاده اسالم به خلخال است. این مسیر ۷۰ کیلومتری از شهر اسالم در استان گیلان شروع و به شهر خلخال در جنوب اردبیل ختم می‌شود. گردشگرانی که قصد دارند از شهر تهران وارد جاده اسالم به خلخال شوند، ابتدا باید حدود ۴۵۰ کیلومتر به سمت شمال غرب حرکت کنند. در هر کجای این مسیر فوق‌العاده، گردشگران می‌توانند با اجاره ویلا و سوئیت مبله استراحتی در میانه راه داشته باشند و به این شکل لذت سفر را برای خود دوچندان کنند. با رسیدن به جاده اسالم به خلخال خواهید دید که جاده یکدست از برف سفیدپوش شده و منظره‌ای شگفت‌انگیز خلق کرده است.

جاده فشم و دیزین

اگر اهل ورزش‌ها و تفریحات زمستانی هستید، می‌توانید از طریق یکی از زیباترین جاده‌های کشور، یعنی مسیر فشم و دیزین خود را به پیست اسکی دیزین برسانید و خاطره‌ای فوق‌العاده از یک سفر جذاب در ذهن خود ثبت کنید. جاده فشم و دیزین معمولاً در روزهای ابتدایی تا میانی زمستان پوشیده از برف است و افرادی که به قصد اسکی به پیست دیزین می‌روند، تجربه لذت‌بخش عبور از این جاده را نیز در ذهن خود ثبت می‌کنند.

جاده کلاردشت به عباس آباد

جاده ۲۲ کیلومتری کلاردشت به عباس‌آباد که هر دو جز شهرستان‌های غرب استان مازندران هستند یکی از زیباترین جاده‌های شمال کشور، بخصوص در فصل زمستان است. گردشگران بسیاری با اجاره ویلا مبله در رامسر از همین مسیر راهی شهر زیبای رامسر می‌شوند. جاده کلاردشت به عباس‌آباد از میانه جنگل‌های زیبای شمال عبور می‌کند و مسافران این جاده می‌توانند در بخشی از مسیر حتی سری هم به دریای خزر بزنند. دو سوی جاده پر است از درختان و درختچه‌ها جنگلی. شاید در زمستان شانس کمی برای یافتن میوه‌های جنگلی و تجربه طعم بی‌نظیرشان داشته باشید، اما قطعاً از زیبایی و آرامش فوق‌العاده این جاده لذت زیادی خواهید برد.

جاده ماسال

شهر ماسال در ۵۵ کیلومتری رشت و ۶۰ کیلومتری تالش واقع شده و به آبشارهای بلند و جنگل‌های انبوه و رودهای خروشانش شهره است. برای رفتن به شهر زیبای ماسال، بهتر است از جاده قزوین-رشت حرکت کنید. پیش از رسیدن به رشت، حدود ۲۰ کیلومتر به سمت فومن بروید. از صومعه‌سرا و روستای کلیدبر و طاهرگوراب عبور کنید تا در نهایت به ماسال برسید. مسیری که طی می‌کنید، در زمستان منظره‌ای بی‌نظیر و فوق‌العاده زیبا دارد. کوه‌ها در میان ابرها پنهان، جاده سفید از برف و آنچه بیش از همه احساس می‌شود، زیبایی و آرامش محض است. شما می‌توانید با اجاره روزانه ویلا و سوئیت مبله در ماسال این فرصت را به خود بدهید که هرچه بیشتر ذهن و روح خود را از این همه زیبایی سرشار کنید.

گردنه حیران

مسافرانی که از آستارا به اردبیل سفر می‌کنند این فرصت را دارند که زیبایی شگفت‌انگیز و رویایی گردنه حیران را از نزدیک ببینند و از طبیعت بکر آن، بخصوص در فصل زمستان لذت ببرند. گردنه حیران در روزهای زمستان معمولاً پوشیده از برف است. حیران عربی‌شده واژه فارسی هیران، به معنی ابر و مه است. عبور از جاده‌ای که در یک سوی آن درختان و کوه‌ها در انبوه برف یا پشت پرده مه، پنهان و رازآلود شده‌اند و در سوی دیگر، دره‌ای نه‌چندان عمیق با رودی همیشه جاری و زنده قرار گرفته، می‌تواند تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برایتان خلق کند.

سخن پایانی

برای یک سفر زمستانی در کشور ما، مقصدهای زیادی می‌تواند وجود داشته باشد. اما می‌دانیم که مسیر همیشه مهم‌تر از مقصد است. در بخش‌های مختلف کشورمان جاده‌های زیادی هستند که می‌توانند یک مسیر جذاب و فراموش‌نشدنی برای رسیدن به مقصدمان باشند، مسیرهایی که سفرمان را به خاطره‌ای دلنشین تبدیل می‌کنند. شما می‌توانید با اجاره روزانه اقامتگاه در وبسایت هومسا به صورت آنلاین، سفری لذت بخش و بی‌دغدغه برای خود و همراهان‌تان رقم بزنید. تیم هومسا در کنار شماست تا هرآنچه که برای آسایش و لذت در سفر به آن نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهد.

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