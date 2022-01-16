به گزارش خبرنگار مهر، جلسه امروز شورای شهر با حضور اکثریت اعضا و با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهدی چمران رئیس شورای شهر در سخنان ابتدایی خود، سالروز تکریم مادران و همسران شهید را گرامی داشت.

در ادامه نیز اعضا به بیان تذکرات خود پرداختند.

در ادامه احمد علوی در تذکری خطاب با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت: به دلیل تصمیمات این معاونت در زمینه سراهای محلات ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است لذا از این معاونت می‌خواهم تا هر تصمیمی را به اطلاع شورای شهر برساند.

در ادامه نیز زهرا شمس احسان در تذکری نسبت به افزایش تکدی‌گری در سطح شهر گفت: طبق قانون شهرداری تهران برای جمع آوری تکدی گران وظیفه قانونی دارد.

وی افزود: از سوی دیگر شبکه مافیای پشت پرده تکدی گران و سو استفاده از کودکان نیز در جریان است و شهرداری وظیفه دارد به این موضوع ورود کند.

سپس مهدی پیرهادی در تذکر خود نسبت به برخی اقدامات انجام شده توسط سازمان ساماندهی مشاغل که منجر به رفع سد معبر شده است، تشکر کرد و گفت: از شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران به دلیل ساماندهی وانت بارهای خیابان شهید رجب نیا و حل مشکلات ترافیکی آن محدوده از طریق فراخوان، تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی همچنین از تلاش برای ساماندهی خیابان صابونیان در محدوده میدان شوش تشکر کرد و گفت: رفع سد معبر و ساماندهی دست فروشان محور تجریش، پیشگیری جدید از فعالیت مجدد شیمیایی فروشان در خیابان ناصرخسرو، گرفتن حکم جلب مالک یکی از گاراژهای بزرگ آلوده کننده، در جنوب تهران، از اقدامات مهم این شرکت در طی مدت کوتاه گذشته بوده است.

در ادامه احمد صادقی در تذکری نسبت به رها شدن آسیب‌های اجتماعی در دوره قبل و توسط دولت تدبیر و امید گفت: در دوره قبل مسائلی ازجمله کارت خواب‌ها، معتادان و غیره رها شدند اما در این دوره با تشکیل قرارگاه آسیب‌های اجتماعی شاهد بهبود این مسائل خواهیم بود و اگر مدیران به صورت جهادی به میدان بیایند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در ادامه نیز ناصر امانی در تذکری نسبت به تصمیم‌گیری درباره فعالیت سرهای محلات گفت: یک مجموعه زیر شاخه معاونت فرهنگی شهرداری تصمیماتی را برای فعالیت سراهای محلات گرفته است که منجر به کاهش تعامل مردم با مجموعه‌ها و خانه‌های شهرداری شده و فعالیت خانه‌های سلامت خانه‌های قرآن و غیره شهرداری را محدود کرده است.

وی بیان کرد: هر تصمیمی درباره سراهای محلات باید به شورای شهر بیاید نه اینکه بدون اطلاع شورا تصمیمی گرفته و تعامل مردم با شهرداری از بین برود.

سپس علیرضا نادعلی در تذکری خواستار توجه به خانواده و به ویژه والدین شهدا شد.

در ادامه جلسه شورای شهر، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱» در جلسه شورای شهر بررسی شد که این یک فوریت با ۲۰ رأی موافق به تصویب رسید.

سپس «اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان» در دستور کار اعضا قرار گرفت و این دستور نیز با ۲۰ رأی موافق اعضای شورا تصویب شد.