۷ گروه جهادی مشغول به کمک رسانی به سیل زدگان رستم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نیکنام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خروش رودخانه فهلیان و وقوع سیل از غروب آفتاب روز گذشته آغاز شد و متاسفانه باعث خسارت به بسیاری از خانه ها و زمین های کشاورزی شده است و هم اکنون در حال برآورد میزان خسارت هستیم و تا کنون مشخص شده که حدود ۱۵ خانه و و بیش از ۷۰ هکتار از زمین های کشاورزی که در نزدیکی رودخانه بودند آسیب بیشتری دیده اند.

وی افزود: از همان دقایق وقوع سیل گروه های جهادی در منطقه حاضر بودند و مشغول خدمات رسانی شدند و هم اکنون ۷ گروه جهادی به استعداد ۸۰ نفر مشغول کمک رسانی هستند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه مقاومت رستم تصریح کرد: اقدامات اولیه در راستای باز کردن معابر، تخلیه و پاکسازی گل و لای، جابجایی اثاثیه منزل و … بود و خوشبختانه همکاری خوبی بین نیروهای هلال احمر، اداره راه و شهر سازی و شهرداری وجود دارد.

نیکنام ادامه داد: شهر کوپن در ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان رستم قرار دارد و در روستای تل افغان حدود ۷۰ خانوار ساکن هستند و امیدواریم با کمک های مردمی و حمایت نهادهای دولتی بتوان به این خانواده ها و افراد سیل زده کمک های ویژه ای کرد تا بخش از خسارت های وارد شده جبران شود.

گفتنی است در این اقدامات و کمک رسانی ها گروه های جهادی مختلفی حاضر بوده اند و حتی از شهرستان های همجوار بویژه نورآباد ممسنی نیز در منطقه حاضر و مشغول خدمت رسانی می باشند.