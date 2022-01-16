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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۲۸

فرمانده انتظامی دزفول:

۳۳ واحد صنفی متخلف در دزفول پلمب شد

۳۳ واحد صنفی متخلف در دزفول پلمب شد

دزفول- فرمانده انتظامی دزفول گفت: ۳۳ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌ها و نداشتن مجوز فعالیت در دزفول پلمب شدند.

سرهنگ روح الله گراوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازدید از واحدهای صنفی این شهرستان در راستای جلوگیری از هنجارشکنی‌ها، ساماندهی و اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی در دستور کار مأموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران نظارت بر اماکن عمومی برابر با اجرای طرح کنترلی و نظارتی اصناف به ۵۵ واحد صنفی که قوانین و مقررات مربوطه را رعایت نکردند، تذکر لازم دادند و اخطار پلمب برای آنها صادر و تعهد کتبی اخذ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: ۳۳ واحد صنفی متخلف نیز به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوطه، هنجارشکنی و اخذ نکردن پروانه کسب پلمب شدند.

سرهنگ گراوندی نیز امنیت، سلامت و جلب رضایتمندی مردم را اولویت پلیس دانست و از شهروندان خواست درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت صنوف متخلف، مراتب را از طریق مرکز ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5401018

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