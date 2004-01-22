تساوي استاد و شاگرد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين ديدار كه در ورزشگاه تختي شهر مشهد و در حضور 10 هزار تماشاگر مشتاق به قضاوت هدايت ممبيني برگزار شد ، در پايان بدون رد و بدل شدن گلي به پايان رسيد .

اين ديدار در حالي برگزار شد كه" فيروز كريمي" سرمربي ابومسلم و" فرهاد كاظمي" سرمربي سپاهان بدليل محروميت از سوي كميته انضباطي از همراهي تيمشان محروم بودند و از روي سكوها اين ديدار را تماشا مي كردند .

بر اساس اين گزارش در اين ديدار بازي در اكثر دقايق در ميانه ميدان دنبال شد و برخلاف آنكه انتظار مي رفت دو تيم بازي زيبا و پرحادثه اي را به نمايش بگذارند ، دروازه ها كمتر با خطر جدي روبرو شد .

با اين تساوي سپاهان 26 امتيازي شد و مكان ششم خود را در جدول حفظ كرد . ابومسلم نيز با 25 امتياز در جايگاه هفتم قرار گرفت .