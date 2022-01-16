لزوم تبیین استقلال کشور برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر یک شنبه در ستاد برنامه‌ریزی گرامیداشت دهه فجر در خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اگر امام خمینی در سال ۴۲ فرمود یاران من در گهواره هستند، این مسیر ادامه داشته و اکنون نیز یاران جدیدی به انقلاب افزوده می‌شوند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی، گفت: باید بدانیم در چه شرایط سخت و تلخی انقلاب کردیم و این مسئله به جوانان منتقل شود.

وی افزود: پیش از انقلاب برای پخش اطلاعیه نیز سختی‌های زیادی متحمل می‌شدند و در این شرایط انقلاب به پیروزی رسید؛ اما اکنون با یک دکمه خبری را در سراسر جهان پخش می‌کنند.

حسین نژاد با اشاره به مخالفت شدید امام خمینی با طرح کاپیتولاسیون، گفت: اگر امام خمینی آن تیز بینی را نداشت، اکنون همانند کره جنوبی ۲۸ هزار سرباز آمریکایی در خیابان‌های ایران می‌گشتند و به نوامیس تعرض داشتند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: نسل جدید باید از وابستگی قبل از انقلاب و استقلال کنونی کاملاً آگاه شود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی لازمه پیشرفت جمهوری اسلامی است، افزود: چه کسی اسرائیل را در ۳۳ روز به زانو در آورد و اکنون خاورمیانه را مدیریت می‌کند؟ این مسائل به برکت انقلاب است.

حسین نژاد با اشاره به لزوم ارائه واقعیت‌های جامعه به مردم، گفت: رسانه‌ها مشکلات را بزرگنمایی و دستاوردها را بی ارزش جلوه می‌دهند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ادامه داد: دشمن با انتشار یک فیلم و هجوم رسانه‌ای، اتفاق کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی، افزود: هرچند نباید حتی یک مورد زباله گرد در کشور وجود داشته باشد، اما گاهی از این طریق به انقلاب هجمه وارد می‌کنند در حالی که درصد این گروه‌ها بسیار اندک هستند.

حسین نژاد در پایان گفت: نهادهای حمایتی اکنون عموم افراد کم برخوردار را تحت پوشش قرار داده‌اند تا دچار مشکلات معیشتی نباشند اما باید یک روز نهادهای حمایتی بیکار و تعطیل شوند.