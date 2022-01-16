دمای تهران تا پایان هفته به زیر صفر درجه می رسد

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که وارد کشور شده سبب تداوم بارش‌های تناوبی به شکل برف و باران تا روز چهارشنبه خواهد شد، البته تا روز دوشنبه شاهد یک وقفه موقتی در بارش‌ها و باز شدن آسمان خواهیم بود.

وی افزود: اما روز دوشنبه و سه شنبه مجدداً شاهد تقویت بارش‌ها در استان تهران خواهیم بود و تا روز چهارشنبه به تدریج بر شدت بارش‌ها افزوده می‌شود، اما از روز چهارشنبه شاهد کاهش ابر و شدت بارش‌ها خواهیم بود و پایان هفته آرامی را پیش بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی استان تهران از کاهش محسوس دما در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و به ویژه زمانی که بارش‌ها قطع می‌شوند، خبر داد و گفت: در پایان هفته انتظار کاهش دما در پایتخت به زیر صفر درجه را خواهیم داشت و در فیروزکوه و آبعلی امکان کاهش دما تا ۱۰ درجه زیر صفر وجود دارد.

وی افزود: بر این اساس از شهروندان درخواست داریم، از ترددهای غیر ضروری در محورهای مواصلاتی کوهستانی و شالی استان تهران پرهیز کنند.

جلالی گفت: با کاهش دما به زیر صفر درجه از روز سه شنبه تا پایان هفته شاهد یخبندان و لغزندگی در محورهای مواصلاتی خواهیم بود.