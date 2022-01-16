ثبت روز بدون فوتی کرونا در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر یک شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای استان بستری شدند؛ همچنین در این مدت هیچ بیماری جان خود را از دست نداد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۱۳ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامههای بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند یا نوبت دز سوم آنها فرا رسیده سریعتر نسبت به این امر اقدام کنند.
پورنقی تصریح کرد: بیتوجهی به واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی میتواند روند کاهشی تلفات را معکوس کند و بار دیگر وضعیت قرمز را به نقشه کرونا بازگرداند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: تاکنون حدود ۹۷ درصد شهروندان خراسان شمالی واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
نظر شما