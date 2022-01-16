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۲۶ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۰۲

ثبت روز بدون فوتی کرونا در خراسان شمالی

ثبت روز بدون فوتی کرونا در خراسان شمالی

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی شبانه روز گذشته برای چندمین بار پیاپی هیچ یک از بیماران مبتلا به کرونا در استان جان خود را از دست ندادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر یک شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ همچنین در این مدت هیچ بیماری جان خود را از دست نداد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۱۳ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند یا نوبت دز سوم آن‌ها فرا رسیده سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کنند.

پورنقی تصریح کرد: بی‌توجهی به واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند روند کاهشی تلفات را معکوس کند و بار دیگر وضعیت قرمز را به نقشه کرونا بازگرداند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: تاکنون حدود ۹۷ درصد شهروندان خراسان شمالی واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

کد مطلب 5401390

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    نظرات

    • IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فعلا که مدارس با فوق برنامه های حضوری وغیر ضروری عامل پخش کرونا شده ه اند

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