به گزارش خبرنگار مهر، برخی افراد سودجو از ابلاغ این مصوبه و به طور کلی ضابطه‌مند شدن واردات کالاهای ملوانی اظهار نارضایتی کرده‌اند، زیرا پیش از این آزادانه هر میزان کالایی بدون ضوابط خاص گمرکی به عنوان ته لنجی وارد کشور شده و از محل آن، برخی از ناخدایان و صاحبان فرصت طلب سرمایه منافع هنگفتی دریافت می کردند.

ملوانان نیز ناچار به تداوم این وضع بودند تا شاید بتوانند از این راه به سختی امرار معاش کنند. اما مسئولان ذیربط در استان‌های جنوبی ضمن حمایت از این مصوبه، قانونمند شدن واردات کالاهای ملوانی پس از 30 سال را موجب پایان بخشیدن به تمام مشکلات این بخش دانسته‌اند.

همچنین 100 درصد تخفیف تعرفه‌ای برای ارزاق عمومی و 50 درصد تخفیف برای لوازم خانگی را بدون نیاز به کنترل سخت افزاری، موجب واردات کالاهایی عنوان کرده‌اند که به مصرف خود ملوانان می‌رسد و سودجویان و قاچاقچیان از آن بهره ای نمی برند.

از سوی دیگر برخی مسئولان استانی یک اشکال شکلی نیز در رابطه با محدودیت‌های اجرای این مصوبه وضع کرده‌اند و آن تعیین فهرست 25 قلم کالایی است که معتقدند منطبق با نیاز ملوانان نیست و این مسئله آنان را مجبور به واردات اقلام مورد نیاز خود از مبادی غیررسمی خواهد کرد.

البته در پاسخ به این مسئله باید گفت که شاید اقلام در نظر گرفته شده در برخی موارد جزیی با نیاز ملوانان منطبق نباشد، اما سوال اساسی این است اکنون که هنوز مصوبه اجرا نشده، آیا اقلام وارداتی به مصرف خود ملوانان می‌رسد؟ یا اینکه آنها فقط در مقابل دستمزد ناچیزی اقدام به حمل کالا می ‌کنند و صاحبان سرمایه‌دار شناورها و قاچاقچیان با استثمار آنها، به سود کلانی می‌رسند.

علاوه بر این برخی از افراد مسئول مدعی شده‌اند که با وضع مصوبه یاد شده، بخش اعظمی از فعالیت‌های آنان برای مبارزه با قاچاق به جای مبارزه با قاچاق سوخت و مشروبات الکلی، باید به این مسئله معطوف شود. اما این طیف از نکته غافل هستند که ورود بی رویه و کنترل نشده کالاهای مختلف خود به میزان وسیعی موجب آسیب‌پذیری تولید کننده داخلی و دامن زدن به نابسامانی‌های اقتصادی خواهد شد.

به گزارش مهر، در این رابطه، گفته می شود که هم اکنون قانونمند نبودن موضوع واردات کالا ازسوی ملوانان، موجب نزاع و درگیری بین ماموران گمرک و آنان شده است. از سوی دیگر نیز انتقاد مخالفان مبنی بر منطبق نبودن اقلام در نظر گرفته شده برای کالاهای ملوانی در تصویب نامه هیئت دولت با نیاز واقعی ملوانان، چندان وجهی در نفی ضرورت و اصل اجرای مصوبه نخواهد داشت.

این اشکالات در حالی به جزئیات مصوبه مذکور وارد شده که نه تنها مسئولان گمرکات بلکه کلیه کارشناسان اقتصادی از کلیت ضابطه‌مند شدن واردات کالاهای ملوانی از سوی دولت اظهار رضایت کرده و معتقدند که اشکالات مصوبه، پس از اجرای مصوبه به راحتی با افزایش چند قلم کالای ضروری نظیر برنج قابل رفع است.

بدیهی است برای افزایش حجم کالاهای ملوانی، به منظور رفع کلیه مشکلات یاد شده باید به نحوی دست فرصت طلبان از این کالا‌ها کوتاه شود تا خود ملوانان بتوانند از آن بهره ببرند.