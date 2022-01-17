اعظم باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بانوی همدانی در تیم ملی اظهار داشت: تیم ملی بانوان ایران برای نخستین بار مجوز حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیا را کسب کرد.

وی افزود: حضور مرضیه نیکخواه فوتبالیست همدانی در اولین حضور تیم ملی بانوان در جام ملت‌های آسیا برای ما افتخار بسیار بزرگی است.

نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان همدان با امیدواری به درخشش بانوان تیم ملی گفت: تیم ملی بانوان ایران در گروه نخست این رقابت‌ها با تیم‌های هند، چین و چین تایپه همگروه است.

باباخانی خاطرنشان کرد: در نخستین دیدار بانوان ایرانی باید ۳۰ دی به مصاف تیم فوتبال هند خواهند رفت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بانوان فوتبالیست استان همدان بیان کرد: خوشبختانه فوتبال استان همدان سرشار از دختران مستعد بوده که از بین آنها می‌توان چندین مرضیه نیکخواه کشف کرد.

نایب رئیس بانوان هیئت فوتبال استان همدان عنوان کرد: در چند ساله گذشته با سیاستگذاری ریاست هیئت و مدیریت ورزش و جوانان استان همدان توجه ویژه به بانوان شده است.

باباخانی با اشاره برگزاری مسابقات متعدد برای کشف استعداد بانوان فوتبالیست گفت: خوشبختانه امسال موفق شدیم مسابقات فوتبال بانوان زیر ۱۹ سال را با حضور هفت تیم هیئت فوتبال استان همدان، هیئت فوتبال رزن، هیئت فوتبال فامنین، هیئت فوتبال مریانج، خانه جوان ملایر، ادیب نهاوند و هیئت فوتبال تویسرکان برگزار کنیم.

وی افزود: برگزاری اردوی استعدادیابی و مسابقات متعدد باعث شده تا بتوانیم استعدادهای خوبی را در بخش بانوان داشته باشیم.