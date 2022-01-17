جاده های استان ایلام باز هستند

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزولات آسمانی که در تمام استان انجام شده، در محور مهران- ایلام ریزش وجود داشت که با تلاش راهداری ریزش برداری انجام گرفت و در همان ساعات اولیه جاده باز شد.
وی افزود: سامانه ۱۴۱ به صورت آنلاین رصد میشود و اگر مشکلی برای هم وطنان در هر نقاطی از استان وجود داشته باشد در همان ساعات اولیه عوامل راهداری در جادهها مستقر هستند و به کمک هم وطنان خواهند رفت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام گفت: به رغم بارشها، جادههای استان ایلام باز هستند.
وی عنوان کرد: به علت برودت هوا و بارش برف، جادههای این استان لغزنده هستند، نیروهای راهداری در تمامی محورها در حال برفروبی و نمکپاشی محورها هستند.
مدیرکل راهداری استان ایلام گفت: از رانندگان تقاضا میشود برای همکاری با عوامل راهداری از ترددهای غیر ضروری اجتناب ورزیده و در صورت تردد حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.
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