۳ نفر در سیلاب کرمان مفقود شدند/ آغاز طوفان شن در مناطق سیل زده

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کمتر از دو هفته قبل سیلابی گسترده جنوب کرمان را فرا گرفت و در نتیجه بسیاری از سیل بندها تخریب، دهانه‌های پل‌ها مسدود و موج شکن‌های اطراف رودخانه از بین رفت؛ نتیجه این سیل خسارت گسترده به زیر ساخت‌های اقتصادی منطقه بود و خوشبختانه هیچ گونه خسارت جانی گزارش نشد.

چند روز بعد از اتمام سیل و در حالی که هنوز گل و لای در مناطق سیل زده وجود داشت و مردم در چادرها روزگار می‌گذراندند خبرها از فعال شدن سامانه جدید بارشی حکایت داشت، این در حالی بود که بسیاری از سیل بندهای استان دچار شکست و خسارت جدی شده‌اند.

هر چند تلاش‌های زیادی برای ساماندهی این سازه‌های در هم شکسته انجام شد اما امروز بسیاری از روستاهای رودبار، قلعه گنج و ریگان در محاصره سیل قرار گرفتند و گزارش‌های محلی نیز از ورود گسترده سیلاب به چندین روستا در این مناطق خبر می‌دهد.

سه نفر تاکنون مفقود شدند

اما آنچه که در سیل جدید بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند سه مفقودی در سیل امروز می‌باشد که در دو حادثه در سیل گرفتار شده‌اند که عامل اصلی بروز این حوادث نیز بی احتیاطی بوده است.

عدم وجود پل بر روی رودخانه‌های فصلی و وجود آبنماها موجب شده که بسیاری از مردم برای رفت امد بین روستاها از رودخانه‌های سیلابی عبور کنند و همین امر موجب گرفتار شدند مردم در سیل شده است بطوریکه از ابتدای صبح امروز تا کنون ۳۵ خودرو در سیل گرفتار شده‌اند.

حضور نیروهای جهادی و هلال احمر و اورژانس که از هفته گذشته در آماده باش هستند زمینه را برای کمک رسانی بهتر فراهم کرده است اما روستاهای ریگان، رودبار جنوب و قلعه گنج که ۱۰۰ درصد دچار آبگرفتگی شده‌اند وضعیت این مناطق را بحرانی کرده‌اند و تلاش برای دسترسی به این روستاها ادامه دارد.

با وجود درخواست امداد هوایی اما به دلیل شرایط بد جوی امکان دسترسی به بسیاری از مناطق سیل زده وجود ندارد.

فرماندار رودبار در مناطق سیل زده حضور یافت

فرماندار رودبار جنوب که همچنان در انتظار امدادهوایی برای رفع مشکلات روستای کوچان و پنگ است ساعاتی قبل برای رسیدگی به وضعیت مردم وارد این روستاها شد.

علی پرورش در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه مسیر رودخانه سیلابی تغییر کرده و آب اکثر خانه‌های این دو روستا را فرا گرفته است.

وی گفت: در این روستاها تلفات جانی نداریم اما خانه‌ها مملو از گل و لای شده است و با توجه به نزدیک شدن به شب و جاری بودن آب و ادامه بارندگی‌ها در بالا دست باید برای تخلیه این روستاها از جمعیت و مراقبت از جان مردم وارد عمل شویم.

وی ادامه داد: متأسفانه خسارت‌ها در این دو روستا به دلیل آبگرفتگی بالاست اما سعی در کمک رسانی فوری و رفع خطر در منطقه داریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان نیز در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت مناطق سیل زده گفت: حجم بارشها در مناطق بالا دست کمتر از موجب بارندگی‌های هفته قبل است اما چون زمین از آب اشباع شده است مشکلاتی به وجود آمده که در حال رسیدگی و رفع مشکلات مردم هستیم.

۱۷۶ روستا در محاصره سیل

مجید سعیدی بیان کرد: هم اکنون ۱۷۶ راه روستایی و اصلی در استان کرمان مسدود شده است و در جنوب و شرق استان شاهد بروز سیلاب هستیم.

وی افزود: آبگرفتگی خانه‌ها و قطعی برق و آب و خسارت به راه‌ها از جمله مشکلاتی است که در منطقه وجود دارد و بارندگی در برخی از مناطق نیز همچنان ادامه دارد.

سعیدی گفت: هفت شهرستان درگیر سیل هستند و با اقدامات فوری که انجام شد برای روستاهای سیل زده در هفته گذشته مشکلی ایجاد نشده و اطراف این روستاها سیل بند ایجاد شده است.

وی از مسدود شدن راههای ارتباطی رودبار به زهکلوت و زهکلوت به ایرانشهر در سیستان و بلوچستان و زهکلوت به هشتبندی در هرمزگان خبر داد.

طوفان شن و سیل در شرق کرمان

سعیدی در خصوص مفقودی‌ها نیز گفت: تیم‌های امدادی در حال فعالیت برای پیدا کردن مفقودان هستند اما هنوز موفق به یافتن این افراد نشدیم و از مردم می‌خواهیم از رودخانه‌ها فاصله بگیرند.

خبرها در ریگان نیز از شدت گرفتار سیلاب حکایت دارد و تعداد روستاهای در محاصره سیل به ۵۸ روستا رسیده است، هر چند در ریگان باران نباریده است اما رودخانه‌های این منطقه طغیان کرده‌اند و راه بسیاری از روستاها بسته شده است.

از ساعاتی قبل نیز مجدداً وزش باد شدید در شمال و شرق استان آغاز شده و پیش بین می‌شود طوفان شن به زودی مناطق سیل زده شهرستان ریگان را فرا گیرد.

بارندگی از فردا در جنوب کرمان تشدید می‌شود

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان نیز در گفتگو با مهر از ادامه ناپایداری‌ها در استان خبر می‌دهد.

حمیده حبیبی گفت: طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی طی امروز و فردا همچنان ناپایداری‌های جوی در استان ادامه دارد. امروز در شمال، غرب و برخی مناطق شرق استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پدیده غالب جوی خواهد بود.

حبیبی گفت: فردا در اکثر مناطق استان بارش برف و باران رخ خواهد داد. با توجه به اینکه فردا شدت بارش در جنوب استان می‌باشد لذا آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی را در این مناطق دور از انتظار نیست. پس از خروج سامانه بارشی کاهش محسوس دما پیش بینی می‌شود.

بسیاری از مردم سیل زده در جنوب و شرق کرمان همچنان در انتظار کمک رسانی هستند و این در حالیست که راه‌های زمینی مسدود است و امدادهوایی هم میسر نیست.