برپایی نمایشگاه «بانوی ایرانی اسلامی» در تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نیا رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نمایشگاه «بانوی ایرانی اسلامی» در هفته‌ای که مزین به همین نام شده در محل اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برپا شده است، اظهار داشت: در این نمایشگاه دستاوردها و کارهای فرهنگی و هنری بانوان را به جامعه معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های گفتمانی، تبیینی و کارگاهی در این هفته تدارک دیده‌ایم، تصریح کرد: ۱۳ غرفه از محصولات هنری و تولیدات بانوان با همکاری اداره کل فنی حرفه‌ای لرستان در این نمایشگاه برپا شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد خاطرنشان کرد: نمایشگاه بانوی ایرانی اسلامی از امروز تا ولادت حضرت زهرا (س) ادامه دارد و از علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت می‌شود.