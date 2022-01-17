امروزه برای دهه فجر نیاز به پوستر و بنر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی مسئولان شهرستان‌ها به مناسبت ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: ساختارهای جدید و تغییراتی رخ داده است که امیدواریم منجر به تحول شوند، اما مسائلی همچون توجه به مساجد، حذف اقدامات و ساختارهای زائد باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: باید بررسی شود تا ببینیم کجاها می‌توانیم پیام‌های مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم، توجه به مساجد، محور قرار دادن مساجد، فعالیت مؤثر در این مکان‌ها یکی از اقدامات اساسی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی‌های مسجد مردمی بودن و فراگیر بودن است اگر به آن توجه کنیم مردمی شدن مراسم هم خواهیم داشت البته باید برای همه اقشار مردم و تشکل‌های مختلف مردمی برنامه و فکر داشته باشیم.

بسترسازی برای حضور گسترده مردم در دهه فجر

وی ادامه داد: مسئولان شهرستان‌ها باید بستر را برای حضور همه مردم در دهه فجر فراهم کنند، فراگیری باید یکی از مبناهای مراسم در دهه فجر قرار گیرد، تغییرات امسال محسوس باشد تا فرمان رهبری به دست ما بتواند جلوه پیدا کند.

احمدی با بیان اینکه تحولات و حضور گسترده مردم دو مؤلفه اصلی دهه فجر خواهد بود، گفت: در برگزاری برنامه‌های دهه فجر باید محورهایی همچون مخاطب خاص، اهداف خاص و برنامه‌گذاری خاص مورد توجه باشد و سعی کنیم در تمامی مراسم‌ها همه اقشار را ببینیم، برای مردمی کردن دهه فجر، باید تحولات صورت گیرد، چراکه مسئولان و فرمانداران شهرستان‌ها امیدآفرینان هستند و می‌توانند مسبب این امر شوند.

عدم نیاز به پوستر و بنر به شکل سابق

وی خاطرنشان کرد: شاید یک سری از مشکلات مانند گرانی و.. وجود داشته باشد اما ما می‌توانیم ظرفیت‌های جدید را در دهه فجر ایجاد کنیم و با رویکرد دولت انقلابی امروزه به شکل سابق در دهه فجر نیاز به پوستر و بنر نداریم، باید به سمت رویکردهای جدید حرکت کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان بیان داشت: در همه شهرستان‌های استان اصفهان و همه روستاها ستاد مردمی دهه فجر به تبعیت از ستاد مرکزی اصفهان تشکیل خواهد شد، در این مدت باقی مانده تا دهه فجر جلسات متعددی برای هماهنگی‌ها با دهیاران، بخشداران و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: مسئولان شهرستان‌های مختلف سعی کنند در برگزاری مراسم دهه فجر رقابت کنند، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک هیچ شهرستانی نباشد که ستاد دهه فجر نداشته باشد تا بتوانیم در این راستا جشنواره روستایی ستادهای دهه فجر برگزار کنیم.

تاکید بر کارآمدی برنامه‌ها و بومی‌سازی

احمدی با بیان اینکه برای تولیدات در دهه فجر ظرفیت‌های جدید متناسب با نیازها و شرایط ایجاد خواهد شد، گفت: مسئولان شهرستان‌ها سعی کنند کمیته‌هایی که به مناسبت دهه فجر ایجاد می‌کنند در هر تعدادی که می‌خواهند باشد اما فقط از مسئولان و افراد دولتی استفاده نکنند و سعی داشته باشند تا دستور العمل‌ها بومی سازی شود، زیرا ما باید به کارآمدی و تأثیر گذاری‌ها فکر کنیم.

وی تصریح کرد: راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن باید به نماز جمعه ختم شود اما به شرطی که کسی احساس دعوا و اختلاف بین ستاد نماز جمعه و ستاد دهه فجر نکند، ما تاکید داریم مکان‌هایی که قبلاً راهپیمایی در آنها انجام شده را لغو نکنیم اما مکان‌های جدیدی که می‌خواهیم به تازگی در آن‌جا راهپیمایی برگزار کنیم باید با توجه به شرایط شهرستان تصمیم‌گیری شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: امسال ایام دهه فجر با ایام ماه مبارک رجب متقارن است و ما به خوبی می‌توانیم شادی را در این ایام حس کنیم، بنابراین امسال شادی را فراموش نکنیم و سعی داشته باشیم شادی مردم را قوت دهیم.

بدون واهمه جهادی عمل کنید

احمد عبدالهی نژاد، دبیر ستاد امر به معروف اصفهان با حضور در این جلسه نیز اظهار داشت: ما برای حکم خدا قدم برمی‌داریم و خوشحال هستیم که وظیفه‌ای داریم تا امر به معروف را در جامعه احیا کنیم.

وی ادامه داد: خواهش دارم مسئولان مطالبه‌گر باشند و بدون ترس و واهمه در دل کار بروند، مسئولان شهرستان‌ها جلسات هماهنگی را جدی بگیرند و اگر احساس می‌کنند، شخصی در اطرافشان نسبت با جایگاهی که دارد اجازه فعالیت‌های مفید را به آن‌ها نمی‌دهند اطلاع دهند، مسئولان کمک کنند تا بتوانیم حکم خدا را احیا کنیم.