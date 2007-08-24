کارنامه دانش جعفری در وزارت اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره تصدی داوود دانش جعفری را در 5 بخش مالیات، گمرک،‌ بیمه،‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی منتشر کرده است.

امور مالیاتی

آمارها نشان می‌دهد که در دو سال اول دوره نهم ریاست جمهوری علی‌رغم وجود مشکلاتی چون فرهنگ مالیاتی کشور، وجود طیف گسترده‌ای از معافیتها، ساختار سنتی سازمان وصول مالیات و نوع تعریفی که از مالیات می‌شود نسبت مالیات اخذ شده به تولید ناخالص داخلی در سال 1384 حدود 8 درصد بوده که در مقایسه با هدف برنامه چهارم توسعه (7/6 درصد)، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد، این نسبت در سال 1385 حدود 8/7 درصد می‌باشد.

از میان سه شاخص عمده عملکرد بخش مالیاتی شامل، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت، مالیات به تولید ناخالص داخلی و متوسط رشد دو سال اول فعالیت‌های رییس‌جمهور، دولت فعلی به ترتیب با متوسط 6/38، 9/7 و 4/27 درصد در میان سه رییس‌جمهور اخیر به ترتیب مقام اول، اول و دوم را داراست.

گمرک جمهوری اسلامی ایران

از مردادماه 84 تا تیرماه 86 ارزش کالاهای صادراتی غیرنفتی بالغ بر 4/27335 میلیون دلار بوده است که نسبت به مجموع سالهای 1368 و 1369 در حدود 1081 درصد افزایش، و نسبت به مجموع سالهای 1376 و 1377 در حدود 364 درصد افزایش یافته است.

همچنین وزن کالاهای صادراتی غیرنفتی در مدت مورد نظر بالغ بر 4/58062 هزار تن بوده است که نسبت به مجموع سالهای 1368 و 1369 در حدود 2053 درصد افزایش، و نسبت به مجموع سال‌های 1376 و 1377 در حدود 150 درصد افزایش یافته است.

ارزش کالاهای وارداتی در مدت مورد نظر بالغ بر 6/79134 میلیون دلار بوده است که نسبت به مجموع سال‌های 1376 و 1377 در حدود 5/177 درصد افزایش یافته است.

همچنین وزن کالاهای وارداتی در مدت مورد نظر بالغ بر 78067 هزار تن بوده است که نسبت به مجموع سالهای 1368 و 1369 در حدود 3/101 درصد افزایش، و نسبت به مجموع سال‌های 1376 و 1377 در حدود 7/104 درصد افزایش یافته است.

ارزش کالاهای ترانزیت شده از قلمرو کشور در مدت مورد نظر بالغ بر 9/225385 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مجموع سالهای 1376 و 1377 در حدود 1643 درصد افزایش یافته است.

تعداد کل پرونده‌های قاچاق تشکیل شده از مردادماه 84 تا تیرماه 1386 بالغ بر 103162 فقره بوده است که نسبت به مجموع سالهای 1376 و 1377 در حدود 9/42 درصد افزایش یافته است.

ارزش کل پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در مدت مورد نظر بالغ بر 1/3245 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مجموع سال‌های 1376 و 1377 در حدود 2/261 درصد افزایش یافته است.

درآمد‌های گمرکی کشور نیز در مدت فوق الذکر بالغ بر 4/74491 میلیارد ریال بوده که نسبت به مجموع سالهای 76 و 77 حدود 1223 درصد افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری خارجی

تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره زمانی مرداد 84 تا تیرماه 1386 به 177 طرح رسیده است که در سالهای 1376 و 1377، 25 طرح بوده است.

جمع مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های مصوب در سالهای 1376 و 1377 بالغ بر 180 میلیون دلار بوده است که در مدت مورد نظر به 5/23 میلیارد دلار رسیده است.

صنعت بیمه

دستاوردهای صنعت بیمه کشور در دولت نهم و مقایسه با عملکرد دو دوره زمانی 69-68، 77-76 نشان می‌دهد، حق بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه کشور از حدود 21530 میلیارد ریال در سال 1384 به حدود 26564 میلیارد ریال در سال 1385 رسیده است.

میزان تولید حق بیمه بین سالهای 69-1368 و 77-1367 به ترتیب در حدود 100 و 2000 میلیارد ریال بود که در دوره فعالیت دولت نهم نیز شاهد روند روبه رشد حق بیمه‌های تولید صنعت بیمه کشور هستیم به طوری که این مقدار در سال 1385 در مقایسه با سال 1377، 2/13 برابر شده است و جایگاه بین‌المللی صنعت بیمه با احتساب سهم بیشتری از فعالیت در بازار بیمه جهان و خاورمیانه به ترتیب 05/0 به 08/0 درصد و از 4/10 به 5/16 درصد بهبود یافته است.

خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت از ابتدای شروع فعالیت دولت نهم تا پایان سال 1385 سهام 53 شرکت متعلق به 6 شرکت مادر تخصصی و 14 شرکت در قالب طرح سهام عدالت به ارزش 897،25 میلیارد ریال به بخش‌های غیردولتی واگذار گردیده است.

از این مبلغ 9/12 درصد معادل 332،3 میلیارد ریال از طریق بورس و 3 درصد معادل 772 میلیارد ریال از طریق مزایده و 2/84 درصد معادل 21793 میلیارد ریال در قالب طرح سهام عدالت به 507،981،4 نفر مشمولین طرح واگذار گردیده است.