نمايندگان متحصن قبل از خوردن افطار ، سوگند خوردند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين سوگندنامه كه توسط داوود سليماني قرائت شد ، به اين شرح است : ما نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به نام خداوند قادر متعادل سوگند ياد مي كنيم با تكيه بر شرف انساني خويش پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي باشيم و عهد مي بنديم براي دفاع از قانون اساسي و آزادي مردم و تامين مصالح و منافع آنها از راهي كه برگزيده ايم گامي به عقب ننهيم.

ما نمايندگان ملت با هم پيمان مي بنديم و متعهد مي شويم براي احقاق قانوني مردم در برابر بي قانوني، فشار، تهديد و تطميع پايداري كنيم و از هدف بلند خود كه همانا تضمين برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني مجلس شوراي اسلامي است، جوانمردانه و صادقانه پاسداري كنيم و اجازه ندهيم حق گزينش بي واسطه ملت مخدوش شود.

ما نمايندگان ملت همراه هم سوگند ياد مي كنيم و متعهد مي شويم منافع زودگذر فردي را بر منافع بلند ملت بزرگ ايران مقدم نداريم و در راه اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت، سختي ها و مصائب را به جان خريداري كنيم و با صبوري و استقامت در راه خدمت به ملت، مددكار و پشتيبان يكديگر باشيم.

ما نمايندگام ملت هم صدا قسم ياد مي كنيم و متعهد مي شويد اگر حقوق قانون داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تامين نگردد و قانون ناديده انگاشته شود از داوطلبي نمايندگي در انتخاباتي كه مردم حق گزينش آزاد و بي واسطه نمايندگان خود را نداشته باشند احتراز كنيم.

ما نمايندگان ملت با يكديگر عهد مي بنديم و متعهد مي شويم اگر حقوق قانوني مردم در انتخابات زير پا نهاده شود و انتصابات جايگزين انتخابات شود، در مجلس ششم نماييم.

ما نمايندگان ملت با هم ميثاق مي بنديم و متعهد مي شويم اگر صلاحيت همه ما براي شركت در انتخابات تاييد شود اما حقوق قانوني ملت استيفا نگردد گامي از مواضع اصولي و قانوني و قانوني خود عدول نكنيم و تا احقاق حقوق پايمال شده ملت بايستيم.

و ما با خداي سبحان و با ملت بزرگ ايران و با يكديگر پيمان مي بنديم تا با تكيه بر سابقه لطف ازل از راهي كه كناره اي ندارد، باز نگردايم و با همه توان بكوشيم در تداوم راه امام (ره) با برگزاري انتخاباتي قانوني و آزاد، نور اميد در قلوب ملت ايران خاموش نگردد.

