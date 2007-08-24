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۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

پنج هزاردانش آموز کوهدشتی در طرح میثاق شرکت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی پرورشی تبلیغات ناحیه مقاومت بسیج سپاه کوهدشت گفت: پنج هزار دانش آموز کوهدشتی در پایگاه های تابستانی طرح میثاق این شهرستان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اصغر رضایی عصر دیروز در مراسم اختتامیه کلاس های طرح میثاق گفت: این تعداد دانش آموز در 28 پایگاه تابستانی این شهرستان در فعالیت‌های مختلف فرهنگی هنری، ورزشی، مذهبی و علمی شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در پایان برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها گواهینامه صادر شده است .

در ادامه این مراسم حجت الاسلام رضا اکبری امام جمعه شهرستان کوهدشت با اشاره به اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، بر لزوم پر کردن اوقات فراغت این قشر و اجرای برنامه های آموزشی منظم تاکید کرد .

وی از متولیان امر خواست با برنامه ریزی های مناسب و بکارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه های اجرایی و اداری در غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان به نحو شایسته و مطلوب اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 540238

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