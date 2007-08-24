پنج هزاردانش آموز کوهدشتی در طرح میثاق شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد اصغر رضایی عصر دیروز در مراسم اختتامیه کلاس های طرح میثاق گفت: این تعداد دانش آموز در 28 پایگاه تابستانی این شهرستان در فعالیتهای مختلف فرهنگی هنری، ورزشی، مذهبی و علمی شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در پایان برای شرکتکنندگان در این دورهها گواهینامه صادر شده است .
در ادامه این مراسم حجت الاسلام رضا اکبری امام جمعه شهرستان کوهدشت با اشاره به اهمیت غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، بر لزوم پر کردن اوقات فراغت این قشر و اجرای برنامه های آموزشی منظم تاکید کرد .
وی از متولیان امر خواست با برنامه ریزی های مناسب و بکارگیری تمام ظرفیتها و امکانات دستگاه های اجرایی و اداری در غنیسازی اوقات فراغت دانش آموزان به نحو شایسته و مطلوب اقدامات لازم را انجام دهند.
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