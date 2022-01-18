۹۵ درصد جمعیت سمنان واکسن کرونا زدند/ یک مورد مشکوک به اُمیکرون

کامران قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون ۹۴.۷ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه دز اول را تزریق کردهاند، تاکید داشت: از مردم میخواهیم تا نسبت به حضور در مراکز تجمیعی واکسیناسیون و دریافت واکسن خود حتماً اقدام کنند.
وی با بیان اینکه آمار تزریق دز دوم در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۸۸ درصد است، افزود: علی رغم اینکه واکسیناسیون دز سوم به زودی در بازه زمانی کوتاهی شروع شده اما ۲۳.۲ درصد از واجدان شرایط در جمعیت تحت پوشش دانشگاه واکسن خود را دریافت کردهاند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه بستریهای کرونایی جمعیت تحت پوشش ثابت هستند، تاکید کرد: ۳۵ مورد بستری در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان وجود دارد که ۹ مورد آن متعلق به ۲۴ ساعت منتهی به شامگاه دوشنبه است.
قدس با بیان اینکه دو مورد فوت کرونایی نیز در بازه زمانی مذکور در مجموعه دانشگاه ثبت شده است، گفت: یک مورد از این فوتها کرونای مثبت و یک مورد مشکوک بوده است.
وی افزود: از ۸۶ مورد تست پی سی آر در ۲۴ ساعت منتهی به شامگاه دوشنبه در مجموعه جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳ مورد سرپایی و سه بستری مثبت رقم خورده است همچنین یک مورد مشکوک به امیکرون در سمنان شناسایی شده که تست وی به تهران ارسال و منتظر پاسخگویی هستیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه هنوز در بین تستهایی که در سمنان و یا تهران آزمایش شده هنوز نمونه مثبت امیکرون در شهرستانهای تابعه دانشگاه یافت نشده است، بیان داشت: مردم حتماً رعایت مسائل بهداشتی و واکسیناسیون را مد نظر قرار دهند.
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