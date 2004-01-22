چه كساني خاتمي را در نيمه راه تنها گذاشتند ؟

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، اسامي معاونان وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات ، امور اقتصاد و دارايي ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، دادگستري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، امور خارجه ، كشور ، اطلاعات و نيز معاونان روساي سازمان هاي انرژي اتمي ، تربيت بدني و حفاظت از محيط زيست در اين ليست ها به چشم نمي خورد.

البته اين در حالي است كه يكي از خبرگزاري ها ، نام 2 تن از معاونان وزير اقتصاد را در اين فهرست درج كرده است.

عدم امضاي ليست استعفاء توسط معاونان اين 11 وزارت و سازمان در حالي صورت گرفته كه اسامي وزراي كشور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست و تربيت بدني ، در فهرست اعضاي مستعقي دولت به چشم مي خورد.

در عين حال اسامي معاونان وزراي بازرگاني ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن ، نفت ، نيرو ، علوم ، تحقيقات و فناوري ( و نيز اقتصاد) در حالي در اين فهرست به چشم مي خورد كه وزراي آنها دليلي به اعلام استعفا نديده اند و در ليست اعضاي مستعفي كابينه نيستند.

بر پايه اين گزارش از وزارت خانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، دادگستري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، امور خارجه ، اطلاعات و نيز سازمان انرژي اتمي ،(و همچنين امور اقتصاد و دارايي) ، نه وزير و رئيس سازمان و نه معاوني حاضر به استعفا نشده است.

البته با توجه به موضع گيري هاي روزهاي گذشته مسولان وزارت خانه هاي كشور و امور خارجه - مانند اظهارات ديروز محسن امين زاده در جمع متحصنان - ، نبودن نام هيچ يك از آنها در اين ليست ها ، احتمالا بنا به ملاحظاتي صورت گرفته است.

جالب تر از اين اسامي ، در نظرگرفتن گرايشات خاص حزبي و سياسي - بغير از موسوي لاري همگي متمايل به مشاركت هستند - 6 وزير كابينه است كه براي قطع همكاري با سيد محمد خاتمي ابراز تمايل كرده اند ؛ و از آن جالب تر اينكه ، 6 وزير " كشور ، جهاد ، راه ، كار ، تعاون و آموزش و پرورش" دقيقا اعضايي از دولت هستند كه به اعتقاد كارشناسان ، وزارت خانه هاي آنها با چالش هاي عمده مديريتي روبروست.

نكته قابل تامل ديگر اينكه وزير كشور هفته گذشته به صراحت مخالفت خود را با استعفاي مديران زير مجموعه خود اعلام كرده بود ؛ ولي نام او در صدر ليست دولت مردان مشتاق استعفا ديده مي شود.



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