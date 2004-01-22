به‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎ مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دوويلپن‎‎‎ امروز درسمينار دولتي‎‎ اعلام‎ كرد چنين قانوني ممكن است‎ در صحنه‎‎ سياست‎ خارجي‎‎ مشكلاتي را براي‎ فرانسه ايجاد كند . شركت‎ كنندگان‎‎‎ در اين سمينار به‎‎ نقل‎‎ از دوويلپن افزودند : فرانسه در حال حاضر هم‎ با كشورهاي‎ عربي‎‎‎ كه‎‎‎ به اصول‎ اسلامي پايبند هستند رابطه مناسبي دارد و هم‎ با آمريكا كه‎‎ به آزادي‎‎‎هاي فردي اهميت‎ مي‎دهد. نيكلا ساركوزي‎‎ وزير كشور فرانسه‎‎‎ هم كه به تاثيرگذاري چنين‎ قانوني اعتقاد ندارد در اين‎ سمينار سخنراني‎ نكرد.

طرح‎ منع حجاب ذر فرانسه را كه ژاك‎‎ شيراك رئيس جمهور فرانسه‎‎‎‎‎‎ داده قرار است ‎‎‎ 28 ژانويه به هيئت دولت ارائه و در پارلمان اين كشور بررسي شود.