به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دوويلپن امروز درسمينار دولتي اعلام كرد چنين قانوني ممكن است در صحنه سياست خارجي مشكلاتي را براي فرانسه ايجاد كند . شركت كنندگان در اين سمينار به نقل از دوويلپن افزودند : فرانسه در حال حاضر هم با كشورهاي عربي كه به اصول اسلامي پايبند هستند رابطه مناسبي دارد و هم با آمريكا كه به آزاديهاي فردي اهميت ميدهد. نيكلا ساركوزي وزير كشور فرانسه هم كه به تاثيرگذاري چنين قانوني اعتقاد ندارد در اين سمينار سخنراني نكرد.
طرح منع حجاب ذر فرانسه را كه ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه داده قرار است 28 ژانويه به هيئت دولت ارائه و در پارلمان اين كشور بررسي شود.
با تاكيد بر تاثير گذاري ممنوعيت حجاب بر روابط پاريس با كشورهاي اسلامي
وزير امور خارجه فرانسه از طرح منع حجاب در كشورش ابراز نگراني كرد
دومينيك دو ويلپن وزير امور خارجه فرانسه از پيامدهاي طرح منع حجاب اسلامي بر سياست خارجي اين كشور ابراز نگراني كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه دوويلپن امروز درسمينار دولتي اعلام كرد چنين قانوني ممكن است در صحنه سياست خارجي مشكلاتي را براي فرانسه ايجاد كند . شركت كنندگان در اين سمينار به نقل از دوويلپن افزودند : فرانسه در حال حاضر هم با كشورهاي عربي كه به اصول اسلامي پايبند هستند رابطه مناسبي دارد و هم با آمريكا كه به آزاديهاي فردي اهميت ميدهد. نيكلا ساركوزي وزير كشور فرانسه هم كه به تاثيرگذاري چنين قانوني اعتقاد ندارد در اين سمينار سخنراني نكرد.
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