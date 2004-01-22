رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي " مهر" درباره اخبار دو روز گذشته مبني بر استعفاي چند تن از اعضاي هيات دولت و معاونان آنها ، افزود : " شما اكنون با اين پرسش به من خبر مي دهيد و سوال نمي كنيد ؛ فردا كه جمعه است ، ببينم شنبه چه مي شود".
وي همچنين در جمع خبرنگاران درباره نتايج سفرش مصاحبه اي انجام داد كه مشروح خبر آن متعاقبا ارسال خواهد شد.
رئيس جمهور در واكنش به خبر استعفاي برخي وزرا و در پاسخ به "مهر" :
وقتي من داخل ايران بودم ، چنين خبرهايي نبود
سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري دقايقي پيش پس از ورود به فرودگاه مهرآباد تهران درباره خبر استعفاي برخي از وزراي دولت گفت : تازماني كه در ايران حضور داشتم از اين مسئله خبري نبود .
رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي " مهر" درباره اخبار دو روز گذشته مبني بر استعفاي چند تن از اعضاي هيات دولت و معاونان آنها ، افزود : " شما اكنون با اين پرسش به من خبر مي دهيد و سوال نمي كنيد ؛ فردا كه جمعه است ، ببينم شنبه چه مي شود".
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