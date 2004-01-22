وقتي من داخل ايران بودم ، چنين خبرهايي نبود

رئيس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار سياسي " مهر" درباره اخبار دو روز گذشته مبني بر استعفاي چند تن از اعضاي هيات دولت و معاونان آنها ، افزود : " شما اكنون با اين پرسش به من خبر مي دهيد و سوال نمي كنيد ؛ فردا كه جمعه است ، ببينم شنبه چه مي شود".

وي همچنين در جمع خبرنگاران درباره نتايج سفرش مصاحبه اي انجام داد كه مشروح خبر آن متعاقبا ارسال خواهد شد.