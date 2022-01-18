بیانیه گام دوم انقلاب باید به عنوان نقشه راه مد نظر مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا، در نشست پیرامون برنامههای دهه فجر آرادان به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه اکنون دشمن روی نظام باورها کار میکند تاکید کرد: دهه فجر امسال مناسبت خاصی است و برنامههای این ایام در مقابله با جنگ ادراکی تهیه و اجرایی شود.
وی افزود: اوضاع اسفناک کشور قبل از انقلاب در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بازخوانی و تبیین شود ما ۴۳ سال از انقلاب را پشت سر میگذاریم و به معنای این است که ۴۳ سالههای ما انقلاب را ندیدهاند وظیفهماست که خدمات انقلاب را تبیین کنیم و وضعیت قبل از انقلاب را نیز بازخوانی کنیم..
امام جمعه آرادان به تقارن هفته اول بهمن ماه با بزرگداشت روز زن و مقام مادر بر لزوم برگزاری جشنهای متناسب در این ایام تاکید و عنوان کرد: باید در راستای گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز میلاد حضرت امام خمینی (ره) از تمامی توان و ظرفیت موجود در جهت پاسداشت هفته مقام مادر و روز زن استفاده کنیم.
شریفی نیا با بیان اینکه مهمترین عرصه جهاد سخنرانان و مسئولان در شرایط کنونی دمیدن روح نشاط و امید در جامعه، تبیین و روشنگری گفتمان امامین انقلاب اسلامی است و اقدام در راستای بیانیه گام دوم انقلاب است، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یک پیام و سخنرانی معمولی نیست، بلکه سند بالادستی نظام است که بر پایه نظریه انقلابی نگاشته شده و باید به صورت کاربردی با آن رفتار شود. این بیانیه به عنوان چراغ راه باید نصبالعین قرار گیرد و تبدیل به فعالیتهای فرهنگی و گفتمان جامعه شود.
وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب باید به عنوان نقشه راه، با تلاش همه دستاندرکاران اجرایی شود چرا که راهگشا و ضامن پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.
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