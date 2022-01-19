بازگشایی راه ۱۴۰ روستای برفگیر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، الله کرم جانی پور گفت: با تلاش راهداران همه راه‌های اصلی استان هم اکنون باز و تردد در آنها جریان دارد.

وی بیان کرد: تنها محور سی سخت به پادنا در شهرستان دنا مسدود است.

وی از بارش یک متر و ۲۰ سانتیمتری برف در برخی گردنه‌های استان خبر داد و گفت: در پی بارش سنگین و شدید برف و باران راه ارتباطی ۱۸۲ روستای استان کهگیلویه و بویراحمد مسدود شده بود.

جانی پور بیان کرد: با تلاش راهداران تاکنون راه ۱۴۰ روستا بازگشایی شده و ۴۰ روستای مسدود شده با مشکل تردد مواجه اند که در دست بازگشایی هستند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بیان کرد: در گردنه کاکان شهرستان بویراحمد، سیاه کو زیلایی شهرستان مارگون و طسوج شهرستان چرام بیشترین بارش برف طی سامانه بارشی اخیر گزارش شده است.