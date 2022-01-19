آموزش حضوری مدارس آذربایجان غربی در نوبت بعد از ظهر تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برودت شدید هوا، وجود یخبندان. وضعیت تعطیلی آموزش حضوری مدارس در برخی مناطق استان روز چهارشنبه در نوبت بعد از ظهر به شرح زیر است:

نواحی یک و دو ارومیه: تمامی مدارس شهری و روستایی

انزل، نازلو، سیلوانا و صومای برداوست: تمامی مدارس

نقده: تمامی مدارس شهری و روستایی

شاهین دژ، کشاورز و تکاب: تمامی مدارس شهری و روستایی

میاندوآب و چهار برج: تمامی مدارس شهری و روستایی

پیرانشهر، سردشت و اشنویه: تمامی مدارس شهری و روستایی

بوکان: تمامی مدارس شهری و روستایی

خوی: تمامی مدارس شهری و روستایی

مهاباد: تمامی مدارس شهری و روستایی

در خصوص زمان برگزاری امتحانات داخلی روز یاد شده‌، مدیران محترم مدارس متعاقباً اطلاع رسانی لازم را به دانش آموزان عزیز انجام خواهند داد.

آموزش‌ها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.