به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر امروز در مراسم تحویل بزرگترین کاروان تاکسی گازسوز به ناوگان حمل و نقل عمومی از ارائه لایحه ای از سوی دولت به مجلس خبر داد که بر مبنای آن، بنزین و گازوئیل از سال 1391 از سبد حمایتی خارج شود. به گفته وی، این لایحه در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: آنچه تاکنون از تبصره 13 ارائه شده تصویر بیرونی این تبصره در قالب سهمیه بندی بنزین بوده؛ اما در حقیقت این تبصره راهی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور است که در مرحله اول روی مدیریت مصرف بنزین متمرکز شده است.

محرابیان افزود: سال 85 کل فروش نفت و فرآورده های آن 57 میلیارد دلار بوده و حدودا 50 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده است. در حالی که یک سوم این میزان به عنوان یارانه بنزین، یک سوم به عنوان یارانه گاز طبیعی و یک سوم دیگر به عنوان گازوئیل و مشتقات نفت سنگین اختصاص یافته است.

وی گفت: طی سال های اخیر کشور در پرداخت یارانه برای واردات بنزین به بن بست رسیده که در سال 85 دولت با ارائه طرحی سعی در خروج از این بن بست داشته است. در مصوبات مجلس چهار محور پیش بینی شده، به نحوی که توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها، خروج خودروهای پرمصرف و فرسوده و نیز کاهش تقاضای سفر دنبال شده است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن عملکرد شرکت های خودروساز را طی دو سال اخیر در اجرای تبصره 13 مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حمل و نقل عمومی و توسعه و نوسازی ناوگان، سیاستگذاری های مطلوبی صورت گرفته که نمونه آن تحویل بزرگترین کاروان تاکسی گازسوز به ناوگان حمل و نقل عمومی است.

محرابیان تصریح کرد: در فاصله سال های 82 تا 84 پنج هزار و 400 دستگاه تاکسی وارد ناوگان شده، اما طی یک سال اخیر 50 هزار تاکسی وارد ناوگان شد. ضمن اینکه 100 هزار تاکسی دیگر نیز از مهرماه به بعد به ناوگان اضافه می شود که عموما تحویل مسافربرهای شخصی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: قرار بود 30 هزار تاکسی نیز ظرف دو ماه مرداد و شهریور وارد ناوگان شود که در مردادماه بیش از 20 هزار دستگاه تاکسی تحویل شده و مابقی نیز تا اول مهر به ناوگان وارد می شود.

سرپرست وزارت صنایع و معادن، میزان تولید اتوبوس توسط خودروسازان در سال 83 را 1500 دستگاه عنوان و خاطرنشان کرد: سال 84 نیز 1740 دستگاه وارد ناوگان شد که سال 85 این رقم به بیش از چهار هزار دستگاه ارتقا یافت. این در حالی است که طی دو ماه مرداد و شهریور قرار بود 1800 دستگاه اتوبوس دیگر نیز تحویل دهیم.

محرابیان افزود: در حال حاضر هفت کارخانه به تولید اتوبوس می پردازند که جمعه هفته آینده از 1800 دستگاه اتوبوس تعهد شده برای تحویل در مرداد و شهریور، 1000 دستگاه تحویل می شود.

وی در خصوص ناوگان ریلی و قطارهای مترو گفت: تقاضا برای استفاده مترو و سهمیه بندی بنزین افزایش یافته که وزارت صنایع و معادن طی یک برنامه ضربتی در دو ماه اخیر، دو کارخانه تولید واگن را وادار به اضافه کردن هشت رام قطار کرده که اکنون آمادگی تحویل 10 رام قطار توسط دو کارخانه وجود دارد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن ادامه داد: در یک ماه گذشته شش رام قطار تحویل شده که با اضافه شدن این تعداد قطار به ناوگان، فاصله حرکت قطارها از چهار دقیقه در ساعات اوج حضور مسافران در ایستگاه به سه دقیقه کاهش می یابد که این به معنای افزایش 25 درصدی ظرفیت جابجایی مسافر است.

محرابیان در خصوص اضافه شدن اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور گفت: طبق آخرین آمار 520 دستگاه اتوبوس تا هفته قبل وارد ناوگان شده و تا پایان شهریورماه نیز دو هزار دستگاه اضافه خواهد شد. ریل انرژی کشور هم اکنون عوض شده و امروز شرکت های خودروساز تنها خودروهای گازسوز تولید می کنند.