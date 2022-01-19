۲۷ واحد صنعتی راکد استان سمنان به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه راهبردی ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه خوشبختانه به همت تمامی دست‌اندرکاران و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، تاکید کرد: ۲۷ واحد صنعتی راکد تولیدی و صنعتی استان در طی سه ماه گذشته به چرخه تولید بازگشته است.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات ارتباط صنعت و دانشگاه، یک ضرورت مهم برای جامعه محسوب می‌شود و لذا این جلسات باید به صورت هر دو هفته یک بار برگزار شود، تاکید کرد: متأسفانه در برخی موارد، جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان به روز دانشجو یا مناسبت‌های اینچنین خلاصه می‌شود که لازم است از توان تخصصی و ظرفیت بالای این مجموعه در توسعه و ارتقا بخشی استان استفاده کرد.

استاندار سمنان بیان کرد: لازم است تا اتاق دانشگاه و معدن و همچنین اتاق دانشگاه و گردشگری و … در سطح استان ایجاد و از تعاملات دوسویه در این خصوص استفاده مطلوب کرد.

هاشمی با بیان اینکه عدم توجه به روستاها می‌تواند منجر به معضل حاشیه نشینی در شهرها شود، بیان داشت: باید در حوزه آموزش کسب و کار در روستاهای استان، توجه جدی صورت گیرد و از سوی دیگر تلاش خواهیم کرد تا ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهیم.