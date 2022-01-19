نجات دو کودک از سیلاب در روستای کروچان

به گزارش خبرنگار مهر، روستای کروچان که از دو روز قبل به زیر آب رفته است شرایط بحرانی دارد و مردم این روستا برای فرار از سیلاب به پشت بام‌ها رفته‌اند.

در این فیلم اهالی تلاش می‌کنند دو کودک مانده در سیلاب را با طناب نجات دهند.