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۲۹ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۵۹

پنجره مهر؛

نجات دو کودک از سیلاب در روستای کروچان

نجات دو کودک از سیلاب در روستای کروچان

کرمان - دو کودک گرفتار در سیلاب توسط اهالی روستای کروچان نجات یافتند.

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به گزارش خبرنگار مهر، روستای کروچان که از دو روز قبل به زیر آب رفته است شرایط بحرانی دارد و مردم این روستا برای فرار از سیلاب به پشت بام‌ها رفته‌اند.

در این فیلم اهالی تلاش می‌کنند دو کودک مانده در سیلاب را با طناب نجات دهند.

کد مطلب 5404111

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