به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، ضمن قدردانی از خدمات این کمیته در یاری رساندن به نیازمندان، اظهار کرد: در راستای حمایت از مددجویان استان باید هم افزایی، همکاری و هماهنگی تمامی نهادها و مراکز نیکوکاری استان با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه طبق آمار بیش از ۸۲ هزار نفر در اردبیل تحت پوشش کمیته امداد هستند افزود: ۱۱ درصد خانوارهای استان و ۷ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

رئیس کل دادگستری کل استان اردبیل با بیان اینکه یکی از راهکارهای کمک به این نهاد در بحث گسترش تشکیلات قضائی است تصریح کرد: ضروری است تا اقدامات لازم جهت کاهش طلاق ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های قبل از ازدواج در بین مددجویان انجام گیرد.

حجت الاسلام کثیرلو با اشاره به اینکه یکی از سیاست کلان کشوری در کمیته امداد، توانمندی سازی قشر ضعیف تحت پوشش کمیته است خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی استان نیز آماده هرگونه همکاری از جمله ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان به خانواده‌ها می‌باشد.

وی در ادامه با تأسی از آیات و روایات و نیز توصیه دین مبین اسلام بر لزوم اکرام ایتام از تمامی خیرین استان که در این زمینه فعال هستند قدردانی نموده و از نهادهای فرهنگی به ویژه رسانه‌های استان خواست تا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج و گسترش این سنت حسنه بیش از پیش تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این دیدار از رئیس کل دادگستری استان به جهت حمایت‌های وسیع حقوقی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با اهدای تندیس منقش با نام حضرت فاطمه زهرا (س) تجلیل به عمل آمد.