160 واحد جدید آموزشی دانشگاه پیام نور در کشور راه اندازی شد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این دانشگاه ها با کسانی که دارای مدرک دکترای تخصصی یا دانشجوی دکترا هستند، قراداد همکاری موقت بسته خواهد شد و این افراد به عنوان استاد در دانشگاه پیام نور به تدریس خواهند پرداخت.
رئیس دانشگاه پیام نور افزود: کلاس های دانشگاه پیام نور از حالت رفع اشکال خارج خواهد شد و اساتید، تدریس و مرور دروس خود را با استفاده از فناوری ویدیو پروژکتور انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: بقیه کلاسهای این دانشگاه نیز در نیم سال آتی به این سیستم ها مجهز خواهند شد که در این امر سبب افزایش راندمان کلاسها برای دانشجویان و اساتید میشود.
احمدی یادآور شد: سرانه فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان طی دو سال اخیر بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: برنامه های مصوب تشکلهای دانشجویی و انجمنهای علمی در صورتی که در شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب برسد مورد پشتیبانی قرار میگیرد.
