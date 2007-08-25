۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

160 واحد جدید آموزشی دانشگاه پیام نور در کشور راه اندازی شد

مشهد - خبر گزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور کشور گفت: امسال 160 واحد جدید آموزشی دانشگاه پیام نور در کشور راه اندازی شده است که 300 واحد آموزشی دیگر نیز طی سال های آینده راه اندازی خواهد شد.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این دانشگاه ها با کسانی که دارای مدرک دکترای تخصصی یا دانشجوی دکترا هستند، قراداد همکاری موقت بسته خواهد شد و این افراد به عنوان استاد در دانشگاه پیام نور به تدریس خواهند پرداخت.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: کلاس‌ های دانشگاه پیام نور از حالت رفع اشکال خارج خواهد شد و اساتید، تدریس و مرور دروس خود را با استفاده از فناوری ویدیو پروژکتور انجام خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: بقیه کلاس‌های این دانشگاه نیز در نیم سال آتی به این سیستم‌ ها مجهز خواهند شد که در این امر سبب افزایش راندمان کلاس‌ها برای دانشجویان و اساتید می‌شود.

احمدی یادآور شد: سرانه فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان طی دو سال اخیر بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: برنامه‌ های مصوب تشکل‌های دانشجویی و انجمن‌های علمی در صورتی ‌که در شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب برسد مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 540420

