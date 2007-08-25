مشکل آب شرب 8 هزار خانوار روستایی در مشهد برطرف می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز حسینی شب گذشته در جمع خبر نگاران با بیان این که 18 پروژه آبرسانی روستایی در این شهرستان به صورت نیمه تمام است، ‌افزود: برای تکمیل و بهره‌ برداری از این پروژه‌ ها به 35 میلیارد و 834 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به این که تاکنون 30 میلیارد و 534 میلیون ریال اعتبار برای این پروژه‌ ها هزینه شده است، اظهار داشت: در سال جاری با اتمام عملیات اجرایی بیشتر پروژه‌های فوق، 43 روستا از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می‌شوند.

حسینی، بیش از 72 درصد جمعیت روستایی شهرستان مشهد را تحت پوشش شبکه آبرسانی عنوان و خاطرنشان کرد: تاکنون 233 روستا با 64 هزار و 204 مشترک از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی بهره‌مند شده ‌اند.

وی با بیان این که 61 روستا با جمعیت 9 هزار و 835 خانوار در این شهرستان با بحران کم آبی یا بی‌ آبی مواجه هستند،‌ یادآور شد: در سال گذشته، سه روستا از روستاهای مذکور دارای اعتبار بوده و در اعتبارات سال جاری نیز برای پنج روستا با جمعیت دو هزار و 939 خانوار اعتبار منظور شده که مشکل آنها برطرف خواهد شد.

وی تعداد روستاهای غیر برخوردار بالای 20 خانوار را 29 روستا با جمعیت یک هزار و 18 خانوار دانست و بیان داشت: با توجه به عدم مطالعه روستاهای فوق به طور متوسط برای هر روستا مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار نیاز است.