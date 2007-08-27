محسن اسماعیلی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: این تعداد در بخش مسافری در ایام اوج و پایان هفته به ۱۲۰و ۱۳۰پرواز در روز افزایش مییابد.
وی اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون رشد قابل توجهی را در تعداد پروازهای داخلی و خارجی که بیش از ۲۷درصد است شاهد بودهایم.
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با اشاره به روند رشد پروازها طی پارسال نسبت به سال ۱۳۸۴هم که رقمی در حد ۳۰درصد بود افزود: تعداد مسافران هم همین میزان رشد را داشت چنانکه مسافران جابهجا شده از ۲/۵میلیون در سال ۱۳۸۴طی سال ۱۳۸۵به ۴/۵ میلیون نفر رسید.
وی پیشبینی کرد: امسال این رقم به حدود ۴/۵میلیون مسافر داخلی و خارجی برسد.
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: هماینک فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد با ۳۰نقطه در داخل کشور و ۱۱فرودگاه در خارج از کشور مرتبط است و به طور مرتب برنامه پروازی دارد.
وی خاطر نشان کرد: نهایت استفاده از فضا و امکانات موجود در فرودگاه مشهد میشود چنانکه علاوه بر حجم گسترده پرواز روزانه، بطور متوسط ۱۵هزار نفر در سالن و ترمینال فرودگاه مشهد تردد میکنند که این تعداد گاه به ۴۰هزار تا ۵۰هزار نفر از مستقبلین و مشایعین حجاج افزایش مییابد.
نظر شما