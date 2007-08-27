محسن اسماعیلی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: این تعداد در بخش مسافری در ایام اوج و پایان هفته به ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۱۳۰‬پرواز در روز افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای امسال تاکنون رشد قابل توجهی را در تعداد پروازهای داخلی و خارجی که بیش از ‪ ۲۷‬درصد است شاهد بوده‌ایم.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با اشاره به روند رشد پروازها طی پارسال نسبت به سال ‪ ۱۳۸۴‬هم که رقمی در حد ‪ ۳۰‬درصد بود افزود: تعداد مسافران هم همین میزان رشد را داشت چنانکه مسافران جابه‌جا شده از ‪ ۲/۵‬میلیون در سال ‪ ۱۳۸۴‬طی سال ‪ ۱۳۸۵‬به ‪۴/۵‬ میلیون نفر رسید.

وی پیش‌بینی کرد: امسال این رقم به حدود ‪ ۴/۵‬میلیون مسافر داخلی و خارجی برسد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: هم‌اینک فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد با ‪ ۳۰‬نقطه در داخل کشور و ‪ ۱۱‬فرودگاه در خارج از کشور مرتبط است و به طور مرتب برنامه پروازی دارد.

وی خاطر نشان کرد: نهایت استفاده از فضا و امکانات موجود در فرودگاه مشهد می‌شود چنانکه علاوه بر حجم گسترده پرواز روزانه، بطور متوسط ‪ ۱۵‬هزار نفر در سالن و ترمینال فرودگاه مشهد تردد می‌کنند که این تعداد گاه به ‪ ۴۰‬هزار تا ‪ ۵۰‬هزار نفر از مستقبلین و مشایعین حجاج افزایش می‌یابد.