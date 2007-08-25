به گزارش مهر به نقل از سازمان وظیفه عمومی پلیس خراسان رضوی، مشمولان غایب و سربازان فراری باید به استناد ماده 60 و 61 قانون وظیفه عمومی هر چه سریع‌ تر جهت روشن شدن وضعیت خدمتی، خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند زیرا در غیر این صورت برابر مفاد قانونی دستگیر و با شش ماه اضافه خدمت به دوره سربازی اعزام خواهند شد.

این مرکز از کارفرمایان خواست: از به کارگیری مشمولان غایب و سربازان فراری پرهیز کنند زیرا در بازدیدهای نامحسوس در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت قانون با افراد خاطی برخورد قاطع و جدی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مامورران انتظامی در تیر ماه و مرداد ماه سال گذشته چندین نفر مشول غایب و سرباز فراری در اماکن عمومی و معابر را دستگیر کرده ‌اند که برای آن‌ها شش ماه اضافه خدمت نیز در نظر گرفته شده است.