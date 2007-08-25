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۳ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۰۳

روستای فاقد ارتباط مخابراتی در مازندران وجود ندارد

روستای فاقد ارتباط مخابراتی در مازندران وجود ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران گفت: در مازندران روستایی که فاقد ارتباط مخابراتی باشد، وجود ندارد.

حسنجان عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر  در ساری افزود: مازندران با دارا بودن سه هزار و 223 روستای برخوردار از امکانات مخابراتی دارای ضریب نفوذ 73/33 است که رتبه اول ارتباطات روستایی کشور را دارد.

وی خاطر نشان کرد: امسال 590 پروژه مخابراتی هفته دولت در مازندران بهره برداری شد که پیش بینی می شود افتتاح پروژه های مخابراتی چهار رقمی شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران با اشاره به افزایش سه برابری واگذاری تلفن همراه در سال گذشته، یادآور شد: در دو سال گذشته 720 هزار تلفن همراه دایمی و اعتباری به متقاضیان واگذار شد.
 
وی با بیان این که تاکنون دو سوم پروژه های مخابراتی سفر رئیس جمهوری به مازندران عملیاتی شده است، اظهار داشت: 63 هزار شماره تلفن ثابت، 150 سایت، BTS  50 دفتر، ICT  روستایی، 460 کیلومتر ارتباط فیبر نوری و نصب دیتا در پنج شهرستان با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال از پروژه های مصوب و اجرایی این شرکت در سفر دولت به مازندران بوده است.

کد مطلب 540460

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