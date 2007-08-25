تیم کاتا ایران حذف شد/ الهامی با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگارمهر، درجریان این مسابقات که درمالزی جریان دارد بامداد امروزبه وقت تهران رقابتهای کاتای تیمی برگزارشد که درپی آن تیم ایران با باخت مقابل چین تایپه از جدول مسابقات حذف شد.

این تیم دوراول را به دلیل غیبت کره جنوبی به راحتی پشت سر گذاشت. ژاپن حریف ایران در دور دوم بود که تیم کاتای کشورمان با نتیجه 5 برصفر بازی را واگذار کرد.

اعضای تیم کاتای ایران درگروه بازنده ها شانس کسب مدال برنز را نیز با شکست 3 بر2 مقابل ویتنام از دست داده و حذف شدند. ژاپن قهرمان کاتای تیمی شد. مالزی نقره گرفت و دو تیم کویت و ویتنام به مدال برنز مشترک دست یافتند.

همچنین در وزن 80- کیلوگرم مازیار الهامی در اولین مبارزه خود 8 برصفرمقابل چین تایپه به پیروزی دست یافت.