همایش ورزشی نغمه های رویش در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر سازمان ملی جوانان لرستان در مراسم آغاز این همایش گفت: در این همایش یک روزه که در چهار رشته کوهپیمایی، دو همگانی، دوچرخه سواری و سوارکاری برگزار شد، هفت هزار نفر از جوانان استان با خانواده‌ های خود حضور داشتند.

بهرام رشیدی نیا با اشاره به اهداف برگزاری همایش آشنایی بیشتر جوانان با برنامه های سازمان ملی است، اظهار داشت: سازمان ملی جوانان برای برپایی بهتر برنامه‌های خود با 18 دستگاه دولتی همکاری و تعامل دارد.

وی با تشریح فعالیت های این سازمان در سال جاری یادآور شد: برگزاری 160طرح فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، 19 برنامه شبی با قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری و بین المللی، اعزام یک هزار نفر از جوانان استان به اردوی مناطق جنگی از مهمترین برنامه‌های این سازمان در سال جاری بوده است.

رشیدی نیا از دیگر برنامه های سازمان ملی جوانان لرستان را امضای 58 تفاهم نامه همکاری با دستگاه های متولی امور جوانان، برپایی 18 برنامه اردویی خارج از استان و برگزاری کلاس آموزشی برای دو هزار و 800 نفر از جوانان لرستانی به صورت رایگان عنوان کرد.

به گفته وی در بخش کوهپیمایی همایش نغمه های رویش در خرم آباد که در محمل مخمل کوه خرم آباد برگزار شد، بیش از سه هزار و 500 نفر از جوانان و نوجوانان لرستانی حضور داشتند.