نباید یک نفر را مقصر شکست تیم ملی دانست / مربی اینتراخت به توانایی هایم اعتقاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از پایان جام ملتها بلافاصله به آلمان بازگشت و در تمرینات و دو دیدار اول تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت به میدان رفت. کاپیتان تیم فوتبال کشورمان در این مدت سکوت اختیار کرد و پیرامون اتفاقات تیم ملی و دلایل حذف از جام ملتهای آسیا صحبتی نکرد. مرد محبوب فصل پیش بندرهامبورگ در گفتگو با خبرنگار مهر سکوت خود را شکست و به سوالات مطرح شده پاسخ گفت:

* خبرگزاری مهر: به نظر می رسد توانسته اید در مدت زمان کوتاه جایگاه بسیار خوبی را در تیم اینتراخت فرانکفورت بدست آورید؟

- مهدی مهدوی کیا : خوشبختانه به علت اعتقاد مربی تیم به توانایی هایم، باوجود آنکه بخش اعظمی از تمرینات آماده سازی تیم را پیش از آغاز فصل از دست دادم و 10 روز پیش از شروع مسابقات بوندسلیگا به تیم ملحق شدم توانستم در دوبازی اول تیم به ترتیب 86 و 90 دقیقه در ترکیب اصلی تیم به میدان بروم و خدارا شکر درمجموع خواسته های کادر فنی را برآورده کردم.

* نتایج تیم را در این دو دیدار چگونه ارزیابی می کنید؟

- ما در بازی اول پیروزی شدیم و درمسابقه دوم در زمین آرمنیا بیله فلد هم می توانستیم 3 امتیاز حساس را بدست آوریم اما در نهایت به کسب یک امتیاز رضایت دادیم. البته در آن دیدار گلم را داور مردود اعلام کرد. درمجموع نتایج ما در این دو دیدار رضایت بخش بود.

* هم پست بودن با آلبرت اشترایت بهترین بازیکن فصل گذشته اینتراخت باعث نیمکت نشینی شما نمی شود؟

- این بازیکن فصل پیش ستاره اینتراخت بود و عملکرد بسیار خوبی داشت اما زمانیکه به این تیم آمدم مربی با من صحبت کرد و گفت تو در جناح راست بازی می کنی و اشترایت در سمت چپ زمین به میدان می رود.



مهدی مهدوی کیا با پیراهن اینتراخت فرانکفورت

* به همین دلیل بود که در دو بازی گذشته بارها جای خود را با همدیگر عوض می کردید؟

- روش کار ما درطول زمان بازی این است که درشرایط مختلف جای خود را با یکدیگر عوض کنیم. بطور مثال در اکثر دقایق نیمه دوم مسابقه با هرتابرلین در جناح چپ بازی کردم.

* در این دو دیدار کمتر دیده شد که پشت ضربات شروع مجدد قرار بگیرید، دلیل خاصی داشت؟

- اشترایت فصل پیش مامور نواختن ضربات ایستگاهی و شروع مجدد بود. اینتراخت با استفاده از این تاکتیک بارها به موفقیت رسید تا این بازیکن در این فصل هم وظیفه زدن ضربات شروع مجدد را داشته باشد.

* با نتایج اخیر اینتراخت، این تیم می تواند در پایان فصل جواز حضور در مسابقات معتبر اروپایی را بدست آورد؟

- هدف ما این است که در پایان رقابت های امسال جایگاه بهتری را نسبت به فصل گذشته بدست آوریم و حداقل جواز حضور در جام اینترتوتو که مقدمه رسیدن به جام یوفاست، را بدست آوریم. البته دست یافتن به این جایگاه بسیارسخت است زیرا فصل گذشته امتیازات تیم ها به هم خیلی نزدیک بود، به نحوی که با یک پیروزی و یا باخت جایگاه تیم تغییرات زیادی می کرد.

* هنوز هم نمی خواهید در مورد تیم ملی و اتفاقات جام ملتها صحبت کنید؟

- آن مسابقات مدتهاست به پایان رسیده و فکر نمی کنم با حرف زدن مشکلات فوتبال ایران حل شود.

* اما هنوز نمی توان تلخی ناکامی تیم ملی و شکست برابر کره جنوبی را فراموش کرد.

- جدا از تمام مسائل، باید قبول کرد ما در این رقابت ها بدشانسی هم آوردیم. نمی خواهم توجیهی برای شکست برابر کره جنوبی بیان کنم اما می توانستیم در زمان قانونی کار را تمام کنیم ولی فرصت های ما از دست رفت. حتی می توانستیم در وقت های اضافه هم گل برتری را به ثمر برسانیم که متاسفانه با بدشانسی توپ هایمان وارد دروازه حریف نشد.





* خیلی ها از خراب شدن پنالتی های تیم ملی انتقاد کردند؟

- پنالتی همیشه 50-50 است. در چندسال اخیر ضربه پنالتی ام را از دست نداده بودم، حتی در جام ملتهای گذشته هم ضربه ام به گل تبدیل شد. در آن دیدار هم تلاش کردم ضربه ام به گل تبدیل شود که شانس با من یار نبود. در پایان بازی هم در رختکن از همه بازیکنان تیم ملی عذرخواهی کردم و سپس در گفتگو با خبرنگاران از تمام مردم ایران به خاطر از دست دادن آن ضربه معذرت خواستم.

* این درست است که کره ای ها در نواختن ضربات پنالتی تخصص داشتند و با وقت تلف کردن می خواستند بازی را به این ضربات بکشانند؟

- آنها به مهارت دروازه بان خود اطمینان داشتند اما شما در بازی نیمه نهایی دیدید که کره جنوبی در ضربات پنالتی مغلوب عراق شد. در آن بازی همان اتفاقاتی که به ضرر ایران رخ داد و باعث پیروزی کره شد، به سود عراق اتفاق افتاد و در نهایت مانع صعود کره جنوبی به فینال شد. این موضوع نشان می دهد هیچ تیمی نمی تواند خود را برنده ضربات پنالتی بداند.

* شما هم با این موضوع موافق هستید که عملکرد نامطلوب کادرفنی دلیل اصلی شکست های تیم ملی بوده است؟

- نه این موضوع منصفانه نیست که همه تقصیرها را به گردن یک نفر بیاندازیم. ما همه با هم بردیم و همه با هم باختیم. مربیان در این رقابت ها تلاش خود را کردند اما تیم ملی به علت بدشانسی از گردونه مسابقات کنار رفت. در مجموع هرکس به اندازه خود در ناکامی تیم ملی مقصر است و من هم به عنوان کاپیتان تیم دراین شکست ها سهیم هستم.

* ولی در روزهای ابتدایی بازگشت تیم ملی به ایران به شدت کادرفنی مورد انتقاد قرارگرفت.

- در این مورد تنها می توانم بگویم امیدوارم با شکست ها بصورت کارشناسی برخورد شود و انتقادهایی که مطرح می شود سلیقه ای نباشد. متاسفانه همیشه وقتی تیم می بازد موضوع اصلی فراموش می شود و تعدادی از منتقدین به مسائل دیگری توجه می کنند.

* تصور می کنید انتخابات آینده بتواند مشکلات فوتبال را حل کند؟

- امیدوارم فوتبال ایران با برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از این شرایط خارج شود تا تکلیف همه چیز مشخص شده و با انجام برنامه ریزی های مناسب عملکرد خوبی در مسابقات بعدی داشته باشیم. قطعا برگزاری این انتخابات بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد.