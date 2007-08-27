چند خبر کوتاه ورزشی از خرم آباد

- تیم کوهنوردی استان لرستان موفق به فتح قله 7105 متری کرژونفکایای تاجیکستان شدند. این تیم اولین تیم مستقل برون مرزی کوهنوردی لرستان متشکل از سه کوهنورد است که موفق به فتح قله 7105 متری کرژونفکایای تاجیکستان شده است .در این صعود برون مرزی ، رضا ایاز از بروجرد ، مجید نعمت الهی از الیگودرز وسید آرش قیاسیان از خرم آباد حضور داشتند .

- تیم پلدختر نماینده لرستان در مسابقات کشوری کاراته پس از تهران و کرمانشاه مقام سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد .برای تیم لرستان مصطفی زارع ، فردین قبادی ، سلمان جمشیدی ، رضا کائدی ، آرمان امرایی ، محمد رجبی ، سجاد ابراهیمی و بهزاد جودکی 3 مدال طلا، دومدال نقره و 3 مدال برنز کسب کردند .