اعزام شش گروه از بسیج جامعه پزشکی لرستان به توابع خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی منطقه مقاومت بسیج سپاه لرستان در قالب این گروه ها 50 پزشک، پرستار، ماما و کارشناس بهداشت در قالب اردوهای هجرت به مناطق محروم بخش‌های زاغه، ویسیان و چگنی از توابع شهرستان خرم‌آباد اعزام شدند.

رضا الوندیان مدت فعالیت این گروهها را یک روز اعلام کرد و پذیرش ، مشاوره رایگان، آموزش بهداشت فردی و محیط، آموزش مادران و زنان باردار، شناسایی و بررسی بیماری‌های بومی و فراگیر و بررسی آب آشامیدنی را از فعالیت‌های این گروهها ذکر کرد .

وی خدمات رسانی به مردم مناطق محروم به مناسبت روز پزشک را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و اظهار داشت : در این مدت 12 میلیون ریال اقلام دارویی و مواد بهداشتی به صورت رایگان در این مناطق توزیع می‌شود .

الوندیان افزود : در اجرای این طرح دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و جهاد سازندگی سپاه منطقه لرستان همکاری دارند .