  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

پرداخت تسهیلات طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی از مهر ماه

پرداخت تسهیلات طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی از مهر ماه

سومین مرحله پرداخت تسهیلات، مقاوم سازی و بهسازی ساخت مسکن روستایی از مهر ماه سال جاری آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربوبی رئیس ستاد مسکن گفت: بر اساس این طرح مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که ساکن روستاها و شهرهایی با جمعیت کمتر از 12 هزار نفر هستند در صورت داشتن زمین می توانند 6 میلیون و 500 هزار ریال وام با کارمزد 2 درصد برای ساخت و بهسازی مسکن دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس موافقت نامه سازمان بهزیستی کشور با بنیاد مسکن و شهرسازی، مددجویان تحت پوشش در اولویت استفاده از این تسهیلات هستند و به هر تعداد مددجو که از طرف بهزیستی معرفی شوند در صورت داشتن زمین ، وام ساخت مسکن پرداخت می شود.

کد مطلب 540528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها