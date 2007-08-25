پرداخت تسهیلات طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی از مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربوبی رئیس ستاد مسکن گفت: بر اساس این طرح مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که ساکن روستاها و شهرهایی با جمعیت کمتر از 12 هزار نفر هستند در صورت داشتن زمین می توانند 6 میلیون و 500 هزار ریال وام با کارمزد 2 درصد برای ساخت و بهسازی مسکن دریافت کنند.

وی افزود: بر اساس موافقت نامه سازمان بهزیستی کشور با بنیاد مسکن و شهرسازی، مددجویان تحت پوشش در اولویت استفاده از این تسهیلات هستند و به هر تعداد مددجو که از طرف بهزیستی معرفی شوند در صورت داشتن زمین ، وام ساخت مسکن پرداخت می شود.