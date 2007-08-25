بوش بر عدم خروج نیروهای آمریکایی از عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" امروز در نطق هفتگی رادیویی خود گفت : ما در مراحل اولیه عملیات جدید قرار داریم، اما موفقیت ماه های اخیر نشان داده که شرایط می تواند تغییر کند و در حال تغییر نیز هست.

بوش در حالی این سخنان را اظهار داشت که "جان وارنر"، سناتور برجسته جمهوریخواه و عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که به تازگی از سفر به عراق بازگشته، روز پنج شنبه از بوش خواست تا 15 سپتامبر حداقل تعدادی از نیروهای آمریکایی را به صورت نمادین از عراق خارج کند.

وارنر که یکی از صاحبنظران برجسته در امور نظامی محسوب می شود، روز پنج شنبه از بوش خواست پنج هزار نفر از نیروهای آمریکایی را به عنوان گام نخست خروج نیروها و ارسال این پیام قاطع به دولت عراق که تعهد آمریکا در این کشور نامحدود نیست، از عراق خارج کند.

بوش گرچه مستقیماً به درخواست سناتور وارنر پاسخ نداد، اما در نطق امروز خود از عملیات تهاجمی که از ابتدای سال جاری میلادی با اعزام 30 هزار نیروی اضافه به عراق آغاز شده، ابراز رضایت کرد و گفت این عملیات در مراحل ابتدایی خود است. وی همچنین تاکید کرد از ماه ژانویه تاکنون نیروهای آمریکایی ماهیانه بطور متوسط یک هزار و 500 جنگجوی القاعده و سایر شورشیان را در عراق کشته یا دستگیر کرده اند.

بوش اضافه کرد که مردم عراق هم اکنون بصورت داوطلبانه اطلاعات مربوط به شورشیان و سایر افراطیون را که در محله شان مخفی شده اند، در اختیار نیروهای امنیتی قرار می دهند واین منجر به کاهش چشمگیر حملات شده است.

قرار است که "رایان کروکر"، سفیر آمریکا در عراق و ژنرال "دیوید پتریوس"، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در روز 15 سپتامبر گزارش ارزیابی اوضاع امنیتی عراق را به کنگره ارائه کنند تا کنگره درباره ادامه ماموریت در عراق تصمیم گیری کند.