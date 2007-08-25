دکتر باقر لاریجانی در پاسخ به مهر، در خصوص جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی دانشگاه های جهان افزود: سال گذشته جلساتی در میان کشورهای اسلامی در زمینه رتبه بندی برگزار شد و به دنبال آن نیز جلساتی برای رتبه بندی در میان دانشکده های پزشکی جهان اسلام برگزار شد و در حال حاضر شبکه دانشکده های پزشکی جهان اسلام فعال شد.

وی اضافه کرد: این شبکه به ایجاد و تقویت ارتباطات با دانشگاه های پزشکی کشورهای اسلامی می انجامد و به ارتقاء و اتصال بهتر دانشگاهها به شاخص های رتبه بندی منجر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت رتبه بندی دانشگاه های جهان خاطرنشان کرد: دانشگاه های کشور باید تلاش های جدیدی را در این زمینه انجام دهند. اما باید توجه داشته باشیم که رتبه بندی ملاک هایی را دارد که برای دستیابی به آن باید برنامه ریزی کرد و برخی از این ملاک ها نیز به آسانی برای دانشگاه های کشور قابل دسترسی نیست.

وی یاد آور شد: یکی از این ملاک ها تعداد جوایز نوبل دانشمندان حاضر در یک دانشگاه است که به آسانی قابل دسترسی نیست اما به نظر می رسد که دانشگاه های کشور با اتخاذ تدابیری می توانند جایگاه مناسب تری را در رتبه بندی دانشگاههای جهان و همچنین در بین کشورهای اسلامی و منطقه کسب کنند.

لاریجانی تأکید کرد: دانشگاه های کشور باید برای ارتقاء خود در رتبه بندی دنیا تلاش بیشتری صورت دهند. اما در عین باید توجه داشت که تمام موضوع ارتقاء دانشگاهها در رتبه بندی خلاصه نمی شود اما زمینه خوبی را برای این امر فراهم می کند.