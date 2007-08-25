سرقت بزرگ هکرها از سایت کاریابی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت امنیت انفورماتیک "سیمانتک" اعلام کرد که این 6/1 میلیون فایل مسروقه از دیتابیس سایت monster.com ، معروفترین وب سایت کاریابی در آمریکا، شامل آدرس های پست الکترونیک، حساب های بانکی، شماره تلفن و اطلاعات شخصی صدها هزار کاربری است که برای یافتن شغل به این سایت مراجعه کرده بودند.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، سایت Monster.com که هنوز موفق به شناسایی عاملان این سرقت بزرگ انفورماتیکی نشده است، نقض حق انحصاری اطلاعات انفورماتیکی را از سوی این هکرها محکوم کرد.

بنابراین گزارش، این هکرهای مرموز از طریق سروری در اکراین برای این سایت یک ایمیل جعلی درخواست کار ارسال کردند و به این وسیله توانستند به اطلاعات مربوط به حساب های بانکی مشترکان این سایت دسترسی پیدا کنند.

همچنین هکرها دو ایمیل جعلی دیگر از طرف این سایت به مشتریان ارسال کردند که محتوی تقاضانامه ای درخصوص بارگذاری یک برنامه رایانه ای از سایت Monster.com است.

هنگامی که کاربر این ایمیل را به منظور بارگذاری برنامه باز می کرد، قربانی این سرقت اینترنتی می شد.