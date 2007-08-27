طرح آبرسانی به شهر کمیجان به بهره برداری رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک، درمراسم بهره برداری از این طرح گفت: ۹حلقه چاه با آبدهی ۲۶۴لیتر در ثانیه حفر و تجهیز و دو هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال با هزینه ای بالغ بریک میلیارد و ۶۲۰میلیون ریال ایجاد شده است.
محمود شعبانی افزود: همچنین یکهزار و ۸۰۰متر خط انتقال برق ۲۰کیلوولت برای بهره برداری از این طرح اجرا شده است و هشت هزار نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.
وی در ادامه به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح هشت هزار نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.
شهرستان کمیجان در ۹۰کیلومتری اراک در منطقه غربی استان مرکزی واقع شده است.
نظر شما