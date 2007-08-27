  1. استانها
  2. مرکزی
۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۵۹

طرح آبرسانی به شهر کمیجان به بهره برداری رسید

اراک - خبرگزاری مهر: درهفته دولت طرح آبرسانی به شهرستان کمیجان با حضور استاندار استان مرکزی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک، درمراسم بهره ‌برداری از این طرح گفت: ‪ ۹‬حلقه چاه با آبدهی ‪ ۲۶۴‬لیتر در ثانیه حفر و تجهیز و دو هزار و ‪۷۰۰‬ متر خط انتقال با هزینه ای بالغ بریک میلیارد و ‪ ۶۲۰‬میلیون ریال ایجاد شده است.

محمود شعبانی افزود: همچنین یکهزار و ‪ ۸۰۰‬متر خط انتقال برق ‪ ۲۰‬کیلوولت برای بهره ‌برداری از این طرح اجرا شده است و هشت هزار نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

وی در ادامه به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح هشت هزار نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

شهرستان کمیجان در ‪ ۹۰‬کیلومتری اراک در منطقه غربی استان مرکزی واقع شده است.

کد مطلب 540564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها