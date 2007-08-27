طرح آبرسانی به شهر کمیجان به بهره برداری رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر دراراک، درمراسم بهره ‌برداری از این طرح گفت: ‪ ۹‬حلقه چاه با آبدهی ‪ ۲۶۴‬لیتر در ثانیه حفر و تجهیز و دو هزار و ‪۷۰۰‬ متر خط انتقال با هزینه ای بالغ بریک میلیارد و ‪ ۶۲۰‬میلیون ریال ایجاد شده است.

محمود شعبانی افزود: همچنین یکهزار و ‪ ۸۰۰‬متر خط انتقال برق ‪ ۲۰‬کیلوولت برای بهره ‌برداری از این طرح اجرا شده است و هشت هزار نفر از مزایای آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

